Yağışlar Hava Kirliliğini Azalttı - Son Dakika
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Yağışlar Hava Kirliliğini Azalttı

Yağışlar Hava Kirliliğini Azalttı

Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi'nin raporlarına göre, Konya, Kayseri, Antalya, Isparta, Burdur, Karaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'deki yağışlar hava kirliliğini azalttı. Rapor, 10 ilde hava kalitesinin ölçüm ve izleme işlemlerini yürüten merkezin çalışmalarını içeriyor.

13.08.2024 12:10
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Konya, Kayseri, Antalya, Isparta, Burdur, Karaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'deki hava kalitesini takip eden Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi'nin raporları, yağışların bölgede hava kirliliğini azalttığını ortaya koydu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, 10 ilde hava kalitesinin ölçüm, izleme, bakım, onarım, kalibrasyon ve raporlama işlemlerini yürüten Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün yılın ilk aylarına ait hava kalitesi izleme ve ölçüm raporu hazırlandı.

Sorumluluk alanlarında 37 Hava Kalitesi Ölçüm ve İzleme İstasyonu ile hava kirliliğini takip eden merkezin ilgili raporunda, şu ifadelere yer verildi:

"Isınma, sanayi ve trafik kaynaklı hava kirliliğinin tespiti ve izlenmesi için kurulmuş olan istasyonlarda partikül madde, kükürtdioksit, azot oksit, ozon, karbon monoksit gibi parametreler ölçülmektedir. İllerin meteorolojik şartları ve topografik koşulları da hava kirliliğine etki eden doğal etmenlerdir. Bölgemize bağlı illerin kış dönemi (ocak - şubat - mart) PM10 (partikül madde) ortalamaları incelendiğinde 2024 yılının 2023 yılına göre daha düşük PM10 ortalamasında olduğu görülmüştür. Özellikle Konya'da diğer illere göre 2024 yılı kış döneminin 2023 yılına göre daha yağışlı geçmesi nedeniyle PM10 kirliliğinin yüzde 25 azaldığı ve illerin temiz hava eylem planlarına uyumlu olarak tedbirler aldıkları görülmektedir."

Hava kirliliği azalan iller Konya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Burdur

Raporda, incelenen 10 ilde hava kirliliğinin geçen yıla kıyasla yüzde 1 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda azaldığı tespitine yer verildi.

Buna göre yağışlarla hava kirliliği önemli oranda azalan iller Konya'dan sonra sırasıyla Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Burdur oldu.

Raporda anlık takip edilen hava kalitesinde limit değerlerinin aşılması durumunda gerekli tedbirlerin alınması için karar verici birimlere bilgilendirme yapıldığı, merkezin çalışmalarının temiz hava eylem planlarının oluşturulması aşamasında önemli rol oynadığı, analitik laboratuvarda örnekleme cihazları ile sahadan alınan numunelerin ağır metal ve uçucu organik bileşenleri analiz edilerek raporlandığı ve yetkili kurumlarla paylaşıldığı, bu sayede hava kalitesinin iyileştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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