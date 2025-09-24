Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış - Son Dakika
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış
24.09.2025 10:19  Güncelleme: 14:32
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış
Kahramanmaraş'ta, boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca'yı, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı özel hastanede öldüren Atilla Ayıntaplı hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahla tehdit' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 21 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Atilla Ayıntaplı, poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi. Karaca ve Ayıntaplı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkarken, bu sırada odaya Karaca'nın iş arkadaşı Ç.A. girdi. Atilla Ayıntaplı, Ç.A.'dan dışarı çıkmasını istedi. Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, "İkinizi de öldüreceğim" diyerek poşetten silahını çıkardı.

4'ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ

Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca'ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ayıntaplı ise kısa sürede polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Eser Karaca'nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4'üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılık, Atilla Ayıntaplı hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A.'yı tehdit etmesinden dolayı da 'Silahla tehdit' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kabul edilerek davaya dönüştü.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Atilla Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü beklerken, cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde Atilla Ayıntaplı içerisinde tüfek olan poşetle hastanede eski eşinin odasına girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında bir süre sonra Eser Karaca ve arkadaşı Ç.A.'nın odadan koşarak uzaklaşması ve Ayıntaplı'nın peşlerinden koşması yer alıyor. Ç.A. ve Eser Karaca odadan koşarak çıkarken, Ayıntaplı poşetin içerisinden çıkardığı tüfekle kadınların peşinden gidiyor. Ayıntaplı peşinden koştuğu ve kendisine durması için işaret yapan eski eşine tüfekle 3 el ateş etmesinin yer aldığı görüntülerde, yaşananlara tanık olanların ise korku ve panik içerisinde kaçıştıkları da görülüyor.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istenen Atilla Ayıntaplı ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

