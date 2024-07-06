Yalova Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler İşe Geri Alındı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler İşe Geri Alındı

Yalova Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan İşçiler İşe Geri Alındı

Yalova Belediyesi'nde işten çıkarılan 86 personelin işe geri alınması için başlatılan eylem devam ederken, 1160 belediye personeli de maaş ve ikramiye alamadıkları gerekçesiyle iş durdurarak greve katıldı. Sendika temsilcisi ile yapılan görüşme sonucunda 86 kişinin işe geri dönüşü kabul edildi.

06.07.2024 23:07
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YALOVA Belediyesi'nde iş sözleşmeleri feshedilen 86 personelin işe geri alınmak için başlattığı eylem 6'ncı gününde devam ederken, 1160 belediye personeli de maaş, ikramiye ve mesai ücretlerini alamadığı gerekçesiyle iş durdurarak eyleme katıldı. Eylemlerin ardından sendika temsilcisi ile makamında görüşen Belediye Başkan Yardımcısı Aytaç Mutlu protokol imzalayarak 86 kişinin işe iadesi yapıldı.

?Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası'na gönderdiği yazıyla 345 belediye personelinin iş akitlerini feshedeceğini ve toplu işten çıkarma yapacağını bildiren Yalova Belediyesi'nde, kadrolu 136 personelin işine son verildi. İş akitleri feshedilen personelden 50'si yapılan itiraz sonucu işe geri alınırken, işe geri dönüşleri kabul edilmeyen 86 personel, Cumhuriyet Meydanı'nda çadır kurarak eylem başlattı. Eylemin 6'ncı gününde ise tüm belediye çalışanları maaşlarını, ikramiye ve mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş durdurarak greve başladı. Eylem çadırında toplanan çalışanlar, düdük çalarak 'Yönetim istifa', 'İşçiler burada işin ehli nerede?', 'Ekmeğe uzanan eller kırılsın' şeklinde sloganlar attı. Eylemlerin ardından sendika temsilcisiyle makamında görüşen Belediye Başkan Yardımcısı Aytaç Mutlu ile protokol imzalayarak 86 kişinin işe iadesi yapıldı.

'ÜCRETLERİMİZ ÖDENENE VE 86 ARKADAŞIMIZ İŞE GERİ ALINANA KADAR GREVİMİZ DEVAM EDECEK'

Ücretlerinin ödenene ve işten çıkarılan 86 işçinin işe geri alınana kadar grevlerini sürdüreceğini belirten HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, "Yalova Belediyesi Personel A.Ş. çalışanları ve kadrolu çalışan arkadaşlarımız 1 Nisan'dan itibaren maaşlarını gününde ve zamanında alamadı. Mesai ücretleri bayram ikramiyeleri ödenmedi. Son 1 hafta içinde Yalova Belediyesi Personel A.Ş.'den 136 arkadaşımız bir bahane bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. 136 kişiden 50'si geri işe iade edildi. 86 işçi hala işsiz. Biz arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla Yalova Belediyesi Personel A.Ş. çalışanı 910 arkadaşımız, kadrolu arkadaşlarımızla birlikte bin 160 arkadaşımız bugün sabah saat 08.00 itibarıyla tüm birimlerde iş durdurma kararı aldı. Ayın 15'inde ödemeyi taahhüt ettikleri maaşlarımızı asgari ücret yatırarak 1 aylık ücretlerimiz de içeride durmakta. Ücretlerimiz ödenene ve 86 arkadaşımız işe geri alınana kadar bu grevimiz devam edecektir" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SENDİKA BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Eylemlerin ardından Sendika Başkanı Yavuz belediyeye giderek Başkan Yardımcısı Aytaç Mutlu ile makamında görüştü. Görüşmenin ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte 86 kişinin işe geri iadesi yapıldı. Başkan Yardımcısı Mutlu ile Başkan Yavuz eylem çadırına gelerek işçilere haberi verdi. Haberi duyan işçiler sevincini oynayarak gösterdi.

'86 ARKADAŞIMIZ, BAŞLATTIĞIMIZ EYLEM SONUCU İŞE GERİ ALINDI'

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, "işten çıkarılan 86 arkadaşımız, başlattığımız eylem sonucu işe geri alındı. Bugün itibarıyla işten çıkarılan 86 kişinin iadesi sağlanmış durumdadır. İçeride kalan maaşlarda ayın 10'u itibarıyla hesaplara yatırılacaktır. Yapmış olduğumuz protokolle de bundan sonraki dönemlerde her ayın 15'inde maaşlar eksiksiz olarak yatırılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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