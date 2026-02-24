Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı

Yalova\'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı
24.02.2026 14:30
Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra, komşusuyla yaşanan arbede sonrası yaralandı. Görüntüler ortaya çıktı.

YALOVA'da darbedildiği iddia edilen Muhammet Baca (34) ile o sırada kucağında bulunan 14 aylık İkra Baca taburcu olurken, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Baca'nın, husumetli olduğu komşusu Servet Ergin ile yolda karşılaştıktan sonra eve gelip, eşine olayı anlattığı görüldü. Baca'nın burada eşine otomobille giderken aniden frene bastığını söyleyerek, "Çocuğun yüzüne bak ya" dediği duyuldu. Çıkan arbedede ise karanlıktan dolayı taraflar ve İkra bebek net bir şekilde görüntüye yansımadı.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta, Muhammet Baca evine dönerken, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada orada bulunan Ergin'in kardeşi husumetli komşusu Şener Ergin, sopayla saldırdı. Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Baba ve kızı, adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin ise kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

'FRENE BASTIM, ÇOCUĞUN YÜZÜNE BAK'

Muhammet Baca ile İkra bebek, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlk görüntüde Muhammet Baca'nın, husumetli olduğu komşusu Servet Ergin ile yolda karşılaştıktan sonra eve gelip, eşine olayı anlattığı, Baca evine tek başına girerken, İkra bebeğin yerde oturan annesi Bilge Baca'nın kucağında olduğu görüldü. Baca'nın burada Servet Ergin ile yolda karşılaştığını söyleyerek, "Arabayla geçerken 'Ne oldu lan' diyor. Frene bastım. Çocuğun yüzüne bak ya" dediği, eşinin de "Ne var çocuğun yüzünde" diyerek panikle yanıt verdiği duyuldu.

JANDARMA GÜÇLÜKLE AYIRDI

Baca'nın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduğu anların da yer aldığı görüntülerde, 3 kardeş olan Ergin kardeşlerden Diyar Ergin'in jandarma geldikten sonra evinden sokağa indiği, jandarma ile konuşan Baca'nın yanına gidip yumruk attığı, burada Baca'nın kucağında kızının olmadığı görüldü. Jandarma kavgayı güçlükle sonlandırırken, görüntünün devamında ise karanlıktan dolayı taraflar ve babasının kucağında olduğunu iddia ettiği İkra bebek ise net bir şekilde görüntüye yansımadı.

'FREN YAPTIĞI İÇİN KAFASINI VURDUĞUNU KENDİSİ ANLATIYOR'

Olay sırasında İkra bebeğin annesinin kucağından merdivenlere düştüğünü söyleyen ve güvenlik görüntülerinin de bunu doğruladığını belirten Servet Ergin, şunları söyledi:

"Görüntüler var. Hanımına olayı anlatırken, çocuğun kafasını ani fren yaptığında vurduğunu kendisi beyan ediyor. Bunu biz biliyorduk, önceden de anlattık. Çocuğunun olayı bu şekilde olmuştur. Bize karşı yapılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir sürü tehdit mesajları alıyoruz. Ben Van doğumlu olabilirim ama terörist değilim."

'GÖRGÜ TANIKLARI VAR'

Muhammet Baca ise Ergin'in iddialarını reddederek, "Suçlular orada. Tanıklar var. Sokağı gören kamerayı jandarmaya teslim etsin. Kızım bu haldeyken sırıtıp, oynuyorlar. Bu işi hızlandırın yoksa adaleti ben sağlayacağım. Bu kız mı torpidoya vurmuş? Görgü tanıkları var çocuğuma bu işkence yapıldığında. Bu mu torpido vurması? ya adam korkuyor çünkü. Yanına kalmayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı

SON DAKİKA: Yalova'da Komşu Kavgası: Baba ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
