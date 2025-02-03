Yalova'da Su Arıtma Tesisinde Köpüklenme Soruşturması: İki Tutuklama - Son Dakika
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Yalova'da Su Arıtma Tesisinde Köpüklenme Soruşturması: İki Tutuklama

Yalova\'da Su Arıtma Tesisinde Köpüklenme Soruşturması: İki Tutuklama

Yalova'da içme suyu arıtma tesisindeki köpüklenme olayı sonrası başlatılan soruşturmada, köy muhtarı Yüksel T. ve eski belediye çalışanı Selçuk A. tutuklandı. Suya zarar veren kimyasal maddenin kaynağı araştırılıyor.

03.02.2025 16:57  Güncelleme: 17:05
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YALOVA'da içme suyu arıtma tesisinde oluşan köpüklenme nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında eski belediye çalışanı Selçuk A. ile birlikte tutuklanan köy muhtarı Yüksel T.'nin aracının Kurtköy Deresi çevresine gelip, kısa sürede ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Yalova'da 29 Ocak gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerine il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilip, temizleme çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip çalışma yaptı. Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpüklenme cep telefonuyla görüntülendi. Tesisteki 15 bin litre su, önlem amaçlı tahliye edildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda yapılan ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenirken, kent geneline 24 saat sonra yeniden su verildi.

SUYA KÖPÜK ARTIRICI KARIŞTIRMIŞLAR

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda sudan alınan numune ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenirken, Yalova Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin su kaynağını besleyen Kadiköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye, suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük artırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir" denildi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinden, daha önce işten çıkarılan belediye çalışanları G.K, Ö.B. ile köyde oturan N.U. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Köy muhtarı olan Yüksel T. ile Selçuk A. ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay günü Kurtköy muhtarı Yüksel T.'nin aracının dere çevresindeki görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın dere çevresine geldiği, kısa bir süre sonra geri manevra ile bölgeden ayrıldığı görüldü.

Haber: Zehra BAYKAL - Kamera: YALOVA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Su Arıtma Tesisinde Köpüklenme Soruşturması: İki Tutuklama - Son Dakika

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