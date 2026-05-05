Yalova-Silahlı saldırıya uğrayan işletmeci: 30 milyon lira haraç isteyen ağabeyim vurdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova-Silahlı saldırıya uğrayan işletmeci: 30 milyon lira haraç isteyen ağabeyim vurdurdu

05.05.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALOVA'da lunapark işletmecisi Ali Altınbaş (47), silahlı saldırıda yaralandı.

YALOVA'da lunapark işletmecisi Ali Altınbaş (47), silahlı saldırıda yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Altınbaş, ağabeyi M.A.'nın (54) 30 milyon lira haraç istediğini saldırının onun azmettirmesiyle yapıldığını öne sürdü.

Olay, 2 Mayıs'ta Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nun arkasında meydana geldi. Kentte sahilde bulunan lunaparkı işleten Ali Altınbaş, iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken yolu kapatan çöp kovalarını kaldırmak için aracından indi. Bu sırada yanına yaklaşan kişi, tabanca ile 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Altınbaş yaralanırken, saldırgan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol eli ile bacaklarından yaralanan Altınbaş, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'HAPİSHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA HARAÇ İSTEMEYE BAŞLADI'

Hastanede tedavisi devam eden Ali Altınbaş, bir süredir ağabeyi M.A.'nın kendisinden haraç aldığını belirtip, son istediği 30 milyon lirayı vermediği için tehdit edildiğini ve ağabeyinin kendisini tetikçi tutup, vurdurduğunu öne sürdü. Ağabeyinin, işlediği 5 ayrı cinayet nedeniyle 28 yıl tutuklu bulunduğu cezaevinden 2020 yılında pandemi nedeniyle tahliye olduğunu ve 6 yıldır kendisinden haraç aldığını iddia eden Altınbaş, "Hapishaneden çıktıktan sonra kendisine biz bir sermaye verdik, iş kursun diye. Daha sonrasında bu hapis yattığını söyleyip, 'Ben cezaevinde yattığımdan dolayı sen her şeyi bana borçlusun' diyerek, kendisinin kabadayı olduğunu ve bize devamlı bu lunaparktan para vermemiz, haraç vermemiz gerektiğini söyledi. Biz kendisine birkaç defa para verdik. Sonra baskıyla bizden bunları almaya, yaptırmaya çalıştı. En son cezaevi arkadaşlarıyla birlikte ihalemize dosya aldırmak suretiyle yine bizi tehdit ettiler. Kendileri zaten beş parası olmayan insanlar. Lunapark ihalesine girecek maddi bir durumları da zaten yok. Daha sonra bizden belli bir meblağ para istediler. Biz buna eyvallah etmedik, duymazdan geldikö diye konuştu.

'BARIŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP SİLAH ÇEKTİ'

Ali Altınbaş, kendisini barışma bahanesiyle dükkanına çağırıp, silah çektiğini de iddia ettiği ağabeyinin kendisine düzenlenen saldırıdan bir hafta önce de yurt dışına çıktığını belirtti. Ağabeyinin tehditlerinden dolayı daha önce şikayetçi olduğunu da söyleyen Altınbaş, "Bayram üstüydü. Yeğenlerim bizi 'Hadi gidelim' diye ikna ettiler. Dükkanlarına gittik. Orada yanındaki kişiler bize küfretmeye başlayınca kavga çıktı, silah çektiler bize orada. Maksat orada da bizi bir tuzağa düşürmekti niyetleri. Daha sonra bunda da başarılı olamayınca, 'Yurt dışına gidiyorum ama bak oradan seni öldürteceğim, vurdurtacağım' dedi. Daha sonradan da bizi vurdurdu. Tetikçiler bizi Yalova'da şehrin merkezinde vurdular. Orada nasıl kaçtılar onu da tam bilmiyorum. Biz zaten daha önce vurulacağımızı emniyete bildirdik, defalarca bildirdik. Dedik ki yani bu olay geliyor. Ama burada aile içi basit bir durummuş gibi gösterdiler. Aslında organize şekilde üzerimize gelen bir konuydu. Asayiş konusu gibi biraz konuya baktılarö dedi.

'ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAZSAM BENİ VE YAKINLARIMI VURDURMAKLA TEHDİT ETTİ'

Şikayetini geri alması için de tehdit edildiğini söyleyen Altınbaş, "Biz şikayetçi olunca, şikayetimizi geri almamamız durumunda beni, yanımda çalışan yeğenlerimi, ağabeylerimi, herkesi vurduracağını söyledi. Biz yıllarca, 28 yıl hapishanede kendisine kardeşimiz olduğu için maddi, manevi destekte bulunduk. Çıktığında da kendisine sermaye yaptık ama biz bunu vere vere doyuramadık. En son böyle yurt dışına kaçarak bazı şahıslara da bizi vurduracağını söyledi. 28 yıl hapishanede yattığından dolayı, çok çete ve işte bu gayrimeşru kişileri tanıdığından dolayı bizim peşimize adam takma suretiyle bizi vurdurdu. Daha önce silah yakalatma, burada yeğenimin arabasını yaktırma gibi durumlar da olmuştur. Kendisi şu an yurt dışına kaçıp, orada da 'Dubai'den Türkiye beni alamaz' deyip, dışarıdan bizleri ölümle tehdit edip, işte gördüğünüz gibi de vurdurduö diye konuştu.

-Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova-Silahlı saldırıya uğrayan işletmeci: 30 milyon lira haraç isteyen ağabeyim vurdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:17:01. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova-Silahlı saldırıya uğrayan işletmeci: 30 milyon lira haraç isteyen ağabeyim vurdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.