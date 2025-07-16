Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

16.07.2025 20:34
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Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede rüzgarın etkisinin azaldığını ve kontrol altına alma sürecinin sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü. Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık oradan da arkadaşlar çok iyi sonuçlar aldı. Havadan karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü bu bizim için çok iyi. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz." dedi.

Orman yangınının devam ettiği Şarköy'e gelen Bakan Yumaklı, Vali Recep Soytürk'ten bilgi aldı.

Mücadeleyi havadan inceleyen Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak hava, rüzgar, düşük nem nedeniyle yangının hızlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Şenköy, Yeniköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD'ın 1320 vatandaşı tahliye ettiğini ifade eden Yumaklı, "Bu vatandaşlarımızdan bir bölümü bu mahallelerde tehlike kalmaması üzerine tekrar evlerine döndü. Ancak emin olmadan tahliyeye ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın dönmesini istemiyoruz. Valiliğimiz, AFAD koordinasyonunda bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladı." dedi.

"Kararsız rüzgar mücadeleyi zorlaştırıyor"

Yumaklı, rüzgarın kararsızlığının mücadeleyi sekteye uğrattığını ifade etti.

Sabaha karşı kontrol altına alınmasına ramak kala kararsız rüzgarın bir anda ekipleri dahi alevlerin içerisinde bırakacak şekilde yeniden yükseldiğini belirten Yumaklı, "Çok şükür hiçbir arkadaşımıza bir şey olmadı ancak 3 kardeşimiz dumandan etkilendiği için tedavi altında. Bir arkadaşımızın diğerlerine nispeten durumu biraz kötü ancak gidişat iyi. 19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendiklerini söyledi. Onların da tedavileri yapıldı. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok." diye konuştu.

Yumaklı, stratejik ya da enerji tesislerinde bir olumsuzluk olmadığını vurguladı.

"Siyasi malzeme yapılmamalı"

Yangına 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopter, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle söndürme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Belli bir söndürme programımız var. Hem kara hem hava araçlarını özelliklerine göre planlar, programlar ve yönlendiririz. 'Hiç kimsenin gönlünü hoş edeceğiz' diye araçlarımıza geçit yaptıracak halimiz yok. Bu konular siyaset malzemesi yapılmasını da anlamış değilim. Tüm ikazlarımıza rağmen çıkmış yangını söndürmekle uğraşıyoruz. Gencecik kardeşlerim var. Onlar o yangını söndürmek için uğraşıyorlar. Bu durumun siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum.

Yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü. Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık oradan da arkadaşlar çok iyi sonuçlar aldı. Havadan karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü bu bizim için çok iyi. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz."

Yumaklı günde riskli 60 ila 70 yangın söndürdüklerini ifade ederek, ocaktan bu yana 3 bin 500'e yakın yangının söndürüldüğünün altını çizdi.

Son yangınlara ilişkin bilgi verdi

Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda, Bolu Göynük'te ve yıldırım kaynaklı Muğla Yatağan'da çıkan yangınlar kontrol altında çok şükür. Şu anda Balıkesir Altıeylül Kirazköy'de 15.36'da ilk ihbarı almıştık arkadaşlar 9 dakika sonra müdahale ettiler, 6 helikopter ve kara unsurlarımızla buraya müdahale sürüyor. İnşallah arkadaşlar güzel haber verecekler. "

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan resmi açıklamaları dikkate almalarını manipülasyona yönelik içeriklere inanmamalarını istedi.

Daha sonra Yumaklı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracında yetkililerle toplantı yaptı.

Kaynak: AA

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