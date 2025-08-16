Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Yangınlar Kontrol Altına Alındı

16.08.2025 12:42
Tarım Bakanı Yumaklı, Türkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Anamur-Silifke, Diyarbakır'da Lice, Adıyaman'da Besni, Afyonkarahisar'da Bolvadin, Karaman'da Ermenek, Çanakkale'de Bayramiç ve İzmir'de Urla yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Anamur-Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Kocaeli Karamürsel yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
