Yangınlarla Mücadele: Bakan Yumaklı Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Coğrafi yapı sebebiyle hava araçlarını buraya müdahale edecek şekilde yönlendiriyoruz. Halihazırda 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz ve 1000'in üzerinde orman kahramanı arkadaşlarımız var." dedi.

Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde konuşlandırılan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyon tırına gelerek, OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer yetkililerle toplantı yaptı.

Daha sonra yangından etkilenen Aydınlar ve Şehren mahallelerini ziyaret eden Yumaklı, gazetecilere, Sakarya, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep Nurdağı, Manisa Akhisar ve Bolu Göynük'te devam eden yangınlar dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Vatana kurşun sıkmakla bu ekosistemin yanması arasında hiçbir fark yok"

Bakan Yumaklı, geçen yıl ekim ve kasım aylarından uyarılar yaptıklarını anımsatarak, "Vatana kurşun sıkmakla, herhangi bir şeyi boş verip tarım alanlarının, ormanlık alanların, bu ekosistemin yanması arasında hiçbir fark yok. 'Bunu nasıl ifade edelim?' diye soruyoruz, sormaya da devam ediyoruz. Bunların cezasının ağır olduğunu ifade ediyoruz ama nedense bu boş vermişliği bir türlü aşamadık, geçemedik. Meteorolojik verilerin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, hafta boyunca devam edeceğini söylemiştik. Ekim 2025'e kadar aynı şekilde, teyakkuz halinde devam etmemiz gerekir." diye konuştu.

Devletin her bir biriminin bu problemi ortadan kaldırmak için cansiparane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Bir şey olmaz bundan, ne olacak ki" denilen şeyin bugün ekosistemin yok olmasına sebep olacak sonuçları doğurduğunun altını çizdi.

"Cuma ve cumartesi 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi"

Yumaklı, yangın ihtimaline karşı herkesin teyakkuz halinde olması gerektiğine işaret ederek, "Hepimiz el ele vereceğiz. Bu artık hem ülkemizin hem de dünyanın bir gerçeği. Son 2 günde yani cuma ve cumartesi günleri, irili ufaklı olanları hiç saymıyorum bile, 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi ülkemizde. Bunlardan sadece 6 tanesi kaldı." ifadesini kullandı.

Risk teşkil eden 3 yangın bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya, Bilecik sınırındaki yangın. Bu yangın dün 10.48'te çıkmıştı. İlk müdahale sadece 7 dakika sonra yapıldı ancak şiddetli ve kararsız rüzgar müdahalelerimizi büyük oranda boşa çıkardı. Daha doğrusu etki ve sonuç almamızı geciktirdi, uzattı. Şu anda coğrafi yapı sebebiyle hava araçlarını buraya müdahale edecek şekilde yönlendiriyoruz. Halihazırda 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz ve 1000'in üzerinde orman kahramanı arkadaşlarımız var. Onları sizler görmüyorsunuz. O ağaçların arasında alevlerle mücadele ediyorlar. Bunun dışında Valiliğimiz koordinasyonunda diğer bütün kurumlar, AFAD, belediyeler, yerel belediyeler, Büyükşehir Belediyemiz şimdi sayamayacağım kim varsa el ele vermiş durumda.

Bu problemi çözmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar Sakarya'da 2 mahalle, Bilecik'te 11 köy tedbiren tahliye edildi. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın arasında herhangi bir şekilde etkilenen, yaralanan, sağlık problemi yaşayan yok. Talep edenler kendi akrabalarının yanında konaklıyorlar. Eğer 'herhangi gidecek bir yerim yok' diyorsa Valiliğimiz kamu kaynaklarını kullanarak, yurtlar, okullar vesaire buraları düzenlemiş vaziyette."

"Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda." diyen Yumaklı, yangından etkilenen alanlarla ilgili büyüklüğüyle ilgili bilginin yangının sönmesine müteakip kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

"Yangını insanlar çıkarıyor, engellemek de yine insanların elinde"

Diğer risk teşkil eden yangının Manisa Akhisar'da olduğunu dile getiren Yumaklı, yangının saat 11.25'te çıktığını, ilk müdahalenin de 11.35'te yapıldığını bildirdi.

Yumaklı, 3 uçak, 11 helikopter ve 26 arazözle yangına müdahale edildiğini ifade ederek, hafta başında İzmir'deki birçok yangınla mücadele eden ekiplerin, şimdi de cansiparane şekilde buradaki problemi çözmeye çalıştığını aktardı.

İklim değişikliğinin tam olarak bu olduğunu belirten Yumaklı, "Yangın hassasiyeti sadece bir kesimin ya da bir kurumun hassasiyeti değil. Ülkemizin karşı karşıya kalabileceği, yüz yüze kalabileceği büyük bir problemin habercisi. Dolayısıyla düşük nem, şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık, bırakın müdahale edilmeyi, hakikaten siz farkında bile olmadan, çok geniş alanlarda mücadele etmenizi gerektiren bir hal alıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya, Bilecik sınırında, ormanlarda yaşadığımız gibi." şeklinde konuştu.

Yumaklı, burada da çalışmaları yoğunlaştırırken Bolu Göynük'ten haber aldıklarını, geçen yıl orada herkesin ciğerini dağlayan, ekipleri de çok uğraştıran büyük ölçekli bir yangın meydana geldiğini hatırlattı.

Oraya yakın bir yerde, hemen hemen aynı karakteristiği gösteren başka bir yangın çıktığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu da 3. riskli yangın. Buraya da 9 helikopter, 12 arazöz ve 100 arkadaşımızı hemen sevk ettik. Şu anda arkadaşlarımız müdahaleye başladılar. Buradan bütün vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum; yangını iklim değişikliği ya da iklim şartları çıkarmıyor, yangını insanlar çıkarıyor. Engellemek de yine insanların elinde, bizlerin elinde."

"Ormanlar milli servettir, herkesin sorumluluk taşıması gerekir"

Ormanların milli servet olduğunu ve herkesin sorumluluk taşıması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla burada aşırı hassasiyet Ekim 2025'e kadar. 15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın sadece kendilerinin dikkat etmesi değil, etraflarında gördükleri problem oluşturabilecek konulara da müdahil olmasını, bizlere veya en yakın kolluk kuvvetlerine haber vermelerini özellikle istirham ediyorum. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bugün de bundan sonraki günlerde de arkadaşlarımız uyumadan, dinlenmeden yangın sönene kadar mücadelelerine devam edecek."

Bakan Yumaklı'ya, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, kurum müdürleri ve ilgililer eşlik etti.

(Bitti)