Yapay Zeka Bölümü'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yapay Zeka Bölümü'ne Yoğun İlgi

Yapay Zeka Bölümü\'ne Yoğun İlgi
19.07.2025 10:29
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Demirören Lisesi'nin yeni Yapay Zeka Bölümü, LGS tercihlerinde büyük ilgi gördü.

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bu yıl ilk kez açılan Yapay Zeka Bölümü, LGS tercih döneminde öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Okul, teknoloji, medya ve iletişim alanlarına ilgi duyan öğrenciler için hem akademik hem de uygulamalı güçlü bir eğitim sunuyor. Lise adayları, robot tarafından karşılandıkları tanıtım etkinliklerinde bölümler hakkında detaylı bilgi aldı. Okul Müdürü Atila Ertoğan, "Bu sene Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve velilerimizin yoğun bir talebiyle karşılaştık" dedi.

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, Türkiye'de yapay zeka alanında eğitim veren ilk ve tek lise olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yoğun bir tempoyla devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul eden okulda bu yıl ilk defa açılan Yapay Zeka Bölümü, Türkiye genelinden öğrenci ve velilerin dikkatini çekti.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN VELİ VE ÖĞRENCİLERİMİZİ OKULUMUZA BEKLİYORUZ'

Yapay zeka bölümünün Türkiye'de ilk ve tek olması nedeniyle öğrencilerin dikkatini çektiğini söyleyen Demirören Medya ve Teknoloji ve MTAL Okul Müdürü Atila Ertoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için yoğun ve keyifli bir haftayı geride bıraktık. Yapay zeka bölümümüze ilgi çok yoğundu. Türkiye'de ilk ve tek olan bir bölüm. Bu sene Türkiye'nin her yerinden öğrenci ve velilerimizin yoğun bir talebiyle karşılaştık. Tabii tercih süreci devam ediyor. Önümüzdeki hafta da buradayız. Hem yapay zeka bölümümüze, hem de medya bölümümüze, hem radyo televizyon bölümümüze ilgisi olan, merak eden tüm veli ve öğrencilerimizi ve Türkiye'nin her yerinden veli ve öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz."

'TANITIM SÜRECİNE ROBOTUMUZ DA EŞLİK EDİYOR'

Tanıtım sürecinde öğrenci ve velilere hem sosyal hem de akademik imkanlar hakkında detaylı bilgiler verdiklerini belirten Radyo ve Televizyon Bölümü öğretmeni Faruk Savaş, "Bu yıl LGS sınavının ardından tercih dönemi başladı. Okulumuza özellikle yapay zeka alanının Türkiye'de ilk ve tek defa açılmasının ardından oldukça ilgi arttı. Başarı düzeyi çok yüksek öğrencilerin okulumuzu ziyaret ettikleri ve tercih listelerini almak istediklerini gözlemliyoruz. Biz de onları gerektiği şekilde okulumuzda karşılıyoruz ve vermiş olduğumuz hem sosyal hem akademik eğitimin tüm detaylarıyla açıklamalarda bulunuyoruz. Karşılama ekibimizde bir de robotumuzu dahil ettik. Robotumuz okulumuzun karşılanmasında tanıtım filmimizi gösterip gelen misafirlerimize okulumuz hakkında detaylı bilgiler veriyor. Yapay zeka alanında Türkiye'de ilk ve tek olan okulumuz bu anlamda da teknolojinin tüm imkanlarını hem misafirlerimize hem öğrencilerimize sergilemeye çalışıyoruz" dedi.

'TEKNOLOJİYE İLGİ DUYAN ÖĞRENCİLERİMİZİ OKULUMUZA BEKLİYORUZ'

Savaş, "Tercih döneminde yaklaşık bir hafta kaldı. Bu haftanın ardından öğrenciler tercihlerini son şekillendirmesini tamamlamış ve sonuçları beklemeye başlamış olacaklar. Biz de bu hafta da yine yoğun bir şekilde öğrencilerin okulumuzu ziyaretini bekliyoruz. Özellikle teknolojiye ilgi duyan ve LGS sınavında başarı elde etmiş öğrencilerin mutlaka okulumuzu görmeye ve tercih etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

'YABANCI DİLİMİ GELİŞTİRDİM, CNN TÜRK RADYO'DA STAJ YAPIYORUM'

Uluslararası hedefleri olduğunu söyleyen Radyo ve Televizyon Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Güneş Ece İskender, "Burada aldığım dil eğitimleriyle, yabancı dil eğitimiyle, yabancı dilimi belli bir seviyeye taşıdım ve bunun için de çok mutluyum. Çünkü belki de dışarıda böyle bir eğitim almak istesem bu kadar kendimi geliştiremezdim. Aynı zamanda şu anda burada CNN Türk Radyo'da staj görüyorum. ve diğer arkadaşlarımın da yurtdışında görmüş olduğu gibi ben de seneye yurt dışında staj yapmak için çok heyecanlıyım. ve burada aldığım eğitimlerle, bilgilerle ileride de birkaç yıl sonra hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki en iyi üniversiteleri kazanmak için çalışıyorum, eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda teknolojiye ilgi duyan medyaya merakı olan arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi de okulumuzda ağırlamak için onları buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDA OKUMAK İSTİYORUM'

Radyo ve Televizyon Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi İbrahim Emir Erkasap ise "Bu okulu tercih etmemdeki nedenlerden biri vermiş olduğu akademik eğitim. Aynı zamanda ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizden yabancı dil eğitimi aldık. Okulumuzun aynı zamanda sosyal kulüp etkinliklerinden dolayı da tercih ettim. Robotik takımımızla birlikte yarışıyoruz ve bunu kazanırsak dünya şampiyonasında Amerika'da yarışacağız. Aynı zamanda İnovasyon kulübümüz var. Burada da çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında okumak istiyorum. Şu anda CNN Türk'te staj yapıyorum. Bu stajım bittikten sonra da önümüzdeki sene yurt dışında Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yurt dışı stajımı tamamlayacağım" dedi.

Kaynak: DHA

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