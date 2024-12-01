Yapay Zeka ve Telif Hakları Sempozyumu Başlıyor

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Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu" yarın İstanbul'da başlayacak.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te "Albert Long Hall"da yapılacak sempozyumda, medyanın dijitalleşmesiyle ortaya çıkan hukuki, etik ve teknolojik meseleleri tartışmak amacıyla sektör profesyonelleri, hukukçular, akademisyenler ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek.

Sempozyumda, dijitalleşmenin medyada telif hakları üzerindeki etkilerine ışık tutulurken, yapay zekanın haber üretim süreçlerinde kullanımına dair fırsatlar ve riskler de ele alınacak.

Sempozyumun açılışına katılacak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün birer konuşma yapması bekleniyor.

Medya sektöründe yapay zeka ile telif hakları alanında bilgi alışverişi ve işbirliği fırsatları sunulup sektöre katkı sağlanması hedeflenen sempozyumda, "Haberin Telifine İlişkin Ülke Tecrübeleri", "Habercilikte Dijitalleşmenin Yol Açtığı Telif Krizinin Çözümüne Yönelik Türkiye'de Çözüm Arayışları" ve "Haber Üretiminde Yapay Zeka-Medya-Telif Üçlemesi" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman isimlerin yer alacağı sempozyumun "Haberin Telifine İlişkin Ülke Tecrübeleri" başlıklı oturumunda, "Dijital Platform İş Modellerinin Telif Hukuku Boyutu" konusunda Cambridge Üniversitesinden Prof. Dr. Henning Grosse Ruse-Khan, "AB Dijital Tek Pazar Yönergesinin İç Hukuka Aktarılması- Almanya Tecrübesi" konusunda Max Planck Enstitüsünden Dr. Valentina Moscon ve "AB Dijital Tek Pazar Yönergesinin İç Hukuka Aktarılması- İtalya Tecrübesi" konusunda da ANSA Hukuk Direktörü Avukat Giulia Li Greci konuşma yapacak.

Öğleden sonraki "Habercilikte Dijitalleşmenin Yol Açtığı Telif Krizinin Çözümüne Yönelik Türkiye'de Çözüm Arayışları" başlıklı oturumda "Haberde Telif Krizi-Türkiye İçin Çözüm Önerisi" konusunda İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Cahit Suluk, "Türkiye'de Haber ve Telifi" konusunda Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, "Rekabet Hukuku Perspektifinden Dijital Platformlarda Tekelleşme ve Telif Hakları" başlığında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Kadir Baş sunum yapacak.

"Haber Üretiminde Yapay Zeka-Medya-Telif Üçlemesi" başlıklı üçüncü oturumda "Yapay Zeka, Yaratıcılık ve Telif Haklarının Geleceği-GenAI'ın Çıktılarının Telif Hakları Boyutu" konusunda Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Özgür Arıkan, "Yapay Zekanın Basında Kullanımının Yol Açtığı Sorunların Telif Hukuku Boyutu" konusunda Queen Mary University of London'dan Prof. Dr. Guido Westkamp ve "Yapay Zekanın Medya İçerikleri Kullanılarak Eğitilmesi ve Telif Davaları" konusunda da Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Muhammed Furkan Akıncı değerlendirmelerde bulunacak.

"Avrupalı yasa koyucular, gazetelerin gelirlerden pay almasını öngören düzenlemeler yaptı"

Sempozyum konuşmacıları arasında yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk, gazete ve dergilerin gelir oranlarının yüzde 5'lere kadar düştüğünü, böyle olunca da gazetelerin artık varlıklarını sürdüremez hale geldiğini ifade etti.

Yasa koyucuların devreye girmesinin talep edildiğini, Avrupa'da bir düzenlemeyle haberlere telif hakkı tanındığını belirten Suluk, "Google ve Facebook gibi dijital platformlar haberleri alıp kullanıyor ve doğrudan ya da dolaylı olarak bu gelirlerin sahibi oluyorlar. Avrupalı yasa koyucular, gazetelerin bu gelirlerden pay almasını öngören düzenlemeler yaptı. Türkiye'de de bu konuda bazı hazırlıklar var ancak henüz bir sonuca ulaşılmış değil. Ulaşmaktan da uzak görünüyor." dedi.

Sempozyumda, Avrupa'daki düzenlemelerin nasıl yapıldığı, uygulamaya nasıl geçirildiği ve dengelerin nasıl sağlandığı konularının masaya yatırılacağını kaydeden Suluk, "Ayrıca, yapay zekanın habercilikteki yeri ve Avrupa'nın bu konuyu nasıl regüle ettiği de ele alınacak. Yapay zeka, ceza, idare, anayasa, telif hakları gibi birçok boyutu olan bir konu. Bu konuların ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Sempozyumda haber, yapay zeka ve telif hakları konusu masaya yatırılacak." diye konuştu.

Doç. Dr. Suluk, sempozyumda Avrupa'nın yaptığı düzenlemenin Türkiye'de yapılması halinde düzenlemenin nasıl bir model içermesi gerektiğinin çeşitli konular üzerinden anlatacağını dile getirdi.

"Yapay zekayla bağdaştırılan pek çok şirkete açılan telif davaları mevcut"

Sempozyumda "Yapay Zekanın Medya İçerikleri Kullanılarak Eğitilmesi ve Telif Davaları" konusunda sunum yapacak Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Muhammed Furkan Akıncı, Anadolu Ajansının hem akademik hem de sektörü ilgilendiren bir sempozyum düzenlemesinin çok ilgi çekici olduğunu belirterek, bunu oldukça önemli bulduğunu anlattı.

Yapay zekanın kullanıldığına ancak hukuki sonuçlarının tam olarak ele alınmadığına dikkati çeken Akıncı, bu konularda telif hukukunun eski parametrelere göre hareket ettiğini ve zamanla buna uyum sağlanacağını belirtti.

Zamanında yazılımlar için de aynı durumların yaşandığına dikkati çeken Akıncı, "Yazılımlar popüler olmaya başladığında 'Bunları nasıl koruyacağız, telife mi koyalım, başka bir şey mi yapalım?' diye tartışıldı. Dünyada bu konu, telif hukukunun içine alınarak çözüme kavuştu. Ancak yapay zeka üretiminde kullanılan telifin de aynı şekilde parametreleri değiştirmesi gerekiyor. Daha henüz başlangıç noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın geliştirilmesiyle alakalı hukuki belirsizliklerin olduğunu vurgulayan Akıncı, şöyle devam etti:

"Yapay zekayla ile bağdaştırılan pek çok şirkete açılan telif davaları mevcut. Bu davaları açanlar da daha çok New York Times gibi büyük medya şirketleri. Medya şirketleri kendi ürettiği içeriklerin yapay zeka modelleri geliştirmek için kullanıldığını ve kendilerinin herhangi bir şekilde gelir elde edemedikleri yönünde bir telif ihlali olduğunu öne sürmekteler. Bu davaların karara bağlanması, buradaki hukuki süreci tamamlaması oyunun kurallarını tamamen değiştirecektir."

Dr. Akıncı, medya şirketlerinin de içerik üretirken belli etik kurallara bağlı olması gerektiğini, üretken yapay zekanın özellikle doğru olmayan şeyleri doğru gibi düşünüp haber yapmasının çok olası olduğunu, bunların belli risk parametreleri altında doğrulanarak, iki kez kontrol edilip yayınlanması gerektiğini sözlerine ekledi.