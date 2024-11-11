Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazır

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(ANKARA) - Arabuluculuk Haftası kapsamında düzenlenen sempozyuma katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2024-2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgemizin çalışmalarını tamamladık, tamamlamak üzereyiz. Dün Kabine'de buna dair bir sunum gerçekleştirdim. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Özellikle adalete erişimi daha da güçlendiren, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi ile düzenlemeler, suç ve suçluyla mücadelede toplumu korumaya yönelik çok önemli düzenlemeleri içeren Ceza Adalet Sistemi ile önemli düzenlemeleri Meclis'e takdim edeceğiz" dedi.

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nca (TURAMEP) 14 Kasım Arabuluculuk Haftası kapsamında Türkiye Barolar Birliği LİTAİ Otel'de bir sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bakan yardımcıları, milletvekilleri, Yargıtay 7. Daire üyeleri, TBB Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Sanayii Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve pek çok avukat katıldı. Sempozyum bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sempozyumunu açılışını TURAMEP Başkanı avukat Nihat Şimşek yaptı.

"4 milyondan fazla uzlaşma sağlandı"

Şimşek burada yaptığı konuşmada, "Arabuluculuk uygulamaları içinde farklılıklar barındıran ve çatışmaya gidecek olan durumlarda nefes aldırmaktadır. Geçtiğimiz 6 yılda 6 buçuk milyon olayda tarafları bir araya getimiş ve 4 milyondan fazlasında uzlaşma sağlanmıştır. Yıl sonuna kadar ihtiyari arabuluculuk sayısının 800 bin, davanın ise 900 bine ulaşmasını beklemekteyiz. Arabuluculara güven oranı yüzde 88'in üzerindedir. Her bir arabuculumuzun nitelikli anlaşması devletimizin bekasını ve huzurunu oluşturmaktadır. 'Yeni Arabuluculuk Kanunu' bir an önce çıkartılmalıdır. 45 bin kişilik sayısısıyla arabulucular kitlesel bir güç haline de gelmiştir. TURAMEP bir sivil toplum örgütüdür. TURAMEP 10 bini aşkın arabulucuyu temsil etmektedir" bilgisini paylaştı.

"Arabuluculuğun büyük çoğunluğunun avukatlar aracılığıyla yürütülüyor olması bu sistemi daha etkili kılıyor"

Şimşek'in ardından "Bugün bu çatı altında yurttaşların adalete erişiminin nasıl daha etkin olabilmesini tartışabiliyorsak eğer bugün bunu Cumhuriyetin hukuk devrimine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" diyerek sözlerine başlayan TBB Başkanı Erinç Sağkan şunları söyledi:

"Arabuluculuğun büyük çoğunluğunun avukatlar aracılığıyla yürütülüyor olması bu sistemi daha etkili kılıyor. Önceki hafta 9. Yargı Paketi ile uzun zamandır vatandaşlarımızın adalete erişiminde uzlaştırmacılığın da hukuk fakülteleri mezunları tarafından yaptırılmasına karar verilmesinde irade koyan Sayın Adalet Bakanı'na teşekkür etmek isterim. Meslektaşlarımızın sürece yalnız arabuculu değil taraf vekili olarak da katılımı sistemin başarısını daha da artıracaktır."

Bülent Arınç'tan Erinç Sağkan'a teşekkür

TBB Başkanı Sağkan'ın ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç konuşma yaptı. Arınç, TBB Başkanı Sağkan'a "kullandığı pozitif dil" dolayısıyla teşekkür ederek, "Ben 2017'den beri arabuculucuyum. Savunma mesleğine gönülden inanan bir kardeşinizim. Ekonomi daraldıkça, para hareketleri başka yere kaydıkça, insanlar 'verebilecek param yok' demeye başladılar. Bazı kamu kurumları, bakanlıklar da anlaşmamakta direniyorlar" ifadelerini kullandı.

Tunç: "Arabuluculuk, Kur'an-ı Kerim'de bize tavsiye ediliyor"

Arınç'ın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve gazileri anarak sözlerine başlayan Tunç, şöyle konuştu:

"Hukuk uyuşmazlıklarında arabucululuk 2013 yılından itibaren hukuk sistemimize girdi. 2013'te ihtiyari arabuculuculuk olarak başladı ve 2019-2020'li yıllarda arabuluculuğun kapsamı genişletildi. Uzun süren yargılamalar neticesinde işçilerin zora sokulmaması açısından iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuculuculuk da kanunlarımızda yerini aldı. Kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuk da başvuranların yarısından fazlası anlaştı. Arabuluculuk, dostane bir çözüm yöntemidir. Dünyada dostane çözüm yöntemlerine giderek ağırlık veriliyor. Aslında bu konuda çok daha önce adım atmalıydık. Arabuluculuk bizim geleneğimizde var. 800 yıl önce Ahilik Teşkilatı'nda bu vardı. Bizim inancımız da aslında bunu tavsiye ediyor. Kuranı Kerim'de bize tavsiye ediliyor bu aslında barışmak, tokalaşmak…

"Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacak"

Arabuluculuktaki başarı avukatlarımız ve hukukçularımız sayesinde başarı sağlandı. Arabulucularımızın tecrübesi özellikle çok önemli. Arabuluculuğu bundan sonra daha da geliştireceğiz. 2024-2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgemizin çalışmalarını tamamladık, tamamlamak üzereyiz. Dün Kabine'de buna dair bir sunum gerçekleştirdim. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Özellikle adalete erişimi daha da güçlendiren, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi ile düzenlemeler, suç ve suçluyla mücadelede toplumu korumaya yönelik çok önemli düzenlemeleri içeren Ceza Adalet Sistemi ile önemli düzenlemeleri Meclis'e takdim edeceğiz.

"Arabulucularımız adalete hizmet ediyor"

Arabuluculuk sadece hukuki bir çözüm aracı değil, tarafların ilişkilerini de koruyan bir yöntem. Uzun ve maliyetli yargı süreçlerinden kaçınarak daha sağlıklı bir çözüm elde ederler. Kira davalarında arabulucuya başvurma 275 bini aştı. 115 bin 59'u anlaşmayla sonuçlandı. Ortaklığın giderilmesi davalarında 92 bin 416 bin başvuru oldu, burada 15 bini anlaştı. Kat mülkiyetinde 13 bin başvurunun 3 bin 574'ü anlaşmayla sonuçlandı. Son bir yılda dava şartı arabuluculuğunda 298 bin başvurudan 135 bini anlaşmayla sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet edildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Arabulucularımız her yıl 760 mahkemenin yaptığı işi yapıyor. O yüzden arabulucularımız adalete hizmet ediyor."