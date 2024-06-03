Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez: İlahi adalet zaman aşımına uğramaz

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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, İsrail'in Filistinlilere yaptıkları zulmün cezasız kalmayacağını belirterek, "İlahi adalet zaman aşımına uğramaz." dedi.

Emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ile Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekilleri Halil Koç ile Mehmet Akif Ekinci, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Yargıtay üyeleri ve yargı mensupları katıldı.

Tören, Akarca'nın öz geçmişinin okunması ve hayatından kesitlere yer verilen video gösterimiyle başladı.

Törende konuşan Yargıtay Başkanı Kerkez, Akarca'nın, 14 Mayıs itibarıyla emekliye ayrıldığını belirterek, hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına Akarca'nın önemli işlere imza attığını kaydeden Kerkez, Akarca'dan devraldığı bayrağı ileri taşıma gayreti içinde olacağını söyledi.

Adaletin haklıyla haksızı ayırmak olduğunu dile getiren Kerkez, "Güçlü bir adalet, toplumların önemli direğidir. Eğer adalet güçlü olmazsa bir acziyet doğar. Adil olmak için tek başına hakim, savcı, avukat olmak yetmez. Bunun yanında adil olmayı, adaletli davranmayı, başta hakim savcılarımız olmak üzere herkesin içselleştirmesi gerekir. Adil olmak, gerçek bir hukukçuluğu gerektirir." diye konuştu.

Gerçek hukukçuların hukukun üstünlüğüne inanması gerektiğini kaydeden Kerkez, "Hukukun üstünlüğünü korumak sadece hakim ve savcıların, Yargıtay'ın, Danıştay'ın değil bütün vatandaşların özellikle üzerinde durması gereken bir konudur. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasinin varlığından ve devamlılığından çok söz edilemez." ifadelerini kullandı.

Kerkez, İsrail tarafından Gazze'de zulüm yapıldığını belirterek, "Filistin'de, Filistin halkına, bu zulmü yapanlara bile yapılamayacak kadar büyük bir zulüm yapılıyor. Emin olunuz ki cezasız kalmayacaklar. Çünkü ilahi adalet zaman aşımına uğramaz." dedi.

Ömer Kerkez, Akarca ve ailesine sağlıklı ve uzun bir ömür dileğinde bulundu.

Akarca'nın konuşması

Kendisi için düzenlenen törende konuşan Mehmet Akarca, "Mahkeme kadıya mülk değildir." sözlerini anımsatarak, yargı alanında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra görevi Ömer Kerkez'e devrettiğini bildirdi.

Yargıtay'ın " Türkiye'nin yüz akı kurumlarından" olduğunu bildiren Akarca, "Bu kurumun gelenekleri var. Geleneklerin yaşatılmasında elimden gelen gayreti gösterdim. Bundan sonra da benden bayrağı devralan kıymetli başkanımız ve onun da ardından gelecek olan başkanlarımızın aynı gelenekleri sürdüreceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet hizmetinin ulvi bir hizmet olduğunu kaydeden Akarca, "Yargının bağımsız olmadığı yerde insan haklarından, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. İnsan haklarının, insanlık onurunun, hukuk devletinin, demokrasinin, refahın, özgürlüğün en temel olmazsa olmaz koşulu bağımsız ve tarafsız bir yargıdır." dedi.

Akarca, "Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Eğer bu şekilde hoş bir seda bırakabilmişsem, adaletin gerçekleşmesinde, yargının çalışmasında bir nebze de olsa katkımız olmuşsa kendimizi bahtiyar addetmiş olurum." diye konuştu.

Mehmet Akarca, yeni dönemde yapılacak anayasa değişikliği ile yargının gücünün korunması ve bağımsızlığı ile tarafsızlığı adına mekanizmaların kurulması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Akarca'ya onur belgesi verildi, hediye takdim edildi.