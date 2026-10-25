Eski eşine ateş açan sanığa Yargıtay\'dan bozma: Öldürmeye teşebbüs değil, yaralama

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı Aysel Aydemir'i (39) pompalı tüfekle vurmaya çalışan ancak tüfek tutukluk yapınca belinden çıkardığı tabancayla bacaklarından vuran Ferhat Bingöl'e (43) 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay, sanığın, hayati bölgeleri hedef alarak ateş etme imkanı olmasına rağmen bacak bölgesine ateş etmesi nedeniyle 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza almasını hukuka aykırı buldu. Saldırganın, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu'ndan yeniden yargılanmasına karar verildi.

TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCAYI ÇIKARDI

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran 2023 günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Ferhat Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat Bingöl tutuklanırken, Aysel Aydemir tedavisinin ardından taburcu edildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak avukatların itirazları üzerine dosya, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2024 yılında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Bingöl'ü 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 15 yıl hapis ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırdı. Bingöl'ün cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

YARGITAY: HAYATİ BÖLGELERE ATEŞ ETME İMKANI VARDI

İtirazlar üzerine dosya istinafa giderken, dosyayı inceleyen Ceza Dairesi tarafların itiraz gerekçelerini yerinde görmeyip reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın Aysel Aydemir'i sağ bacak ve sol diz bölgesinden yaraladığını ve eylemine 'kendiliğinden' son vererek kaçtığını belirtti. Sanığın öldürmeye elverişli tabanca ile ciddi bir engel hal bulunmamasına rağmen yakın ve etkili mesafeden yere düşmüş vaziyetteki Aysel Aydemir'in hayati bölgelerini hedef alarak ateş etme imkanı olmasına rağmen bacak bölgesine ateş ettiği belirtildi.

Bu nedenlerden ötürü suç niteliğinde yanılgıya düşülerek 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesinin hukuka aykırı bulunduğuna karar verildi. Sanığa 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan' ceza verilmesi gerektiğine karar veren Ceza Dairesi, kararı bozup dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanık Bingöl, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.