Eski eşine ateş açan sanığa Yargıtay'dan bozma: Öldürmeye teşebbüs değil, yaralama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eski eşine ateş açan sanığa Yargıtay'dan bozma: Öldürmeye teşebbüs değil, yaralama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski eşine ateş açan sanığa Yargıtay\'dan bozma: Öldürmeye teşebbüs değil, yaralama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşandığı eşi Aysel Aydemir'e 2023'te Çiğli'de pompalı tüfekle ateş açan, silah tutukluk yapınca da ruhsatsız tabancayla bacaklarından vuran Ferhat Bingöl'ün 15 yıllık hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, sanığın kadını hayati bölgelerinden vurabilecekken bacaklarına ateş edip kaçtığını vurguladı. Bingöl, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan yeniden yargılanacak.

İzmir'in Çiğli ilçesinde boşandığı Aysel Aydemir'i (39) pompalı tüfekle vurmaya çalışan ancak tüfek tutukluk yapınca belinden çıkardığı tabancayla bacaklarından vuran Ferhat Bingöl'e (43) 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay, sanığın, hayati bölgeleri hedef alarak ateş etme imkanı olmasına rağmen bacak bölgesine ateş etmesi nedeniyle 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza almasını hukuka aykırı buldu. Saldırganın, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu'ndan yeniden yargılanmasına karar verildi.

TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA TABANCAYI ÇIKARDI

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran 2023 günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Ferhat Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat Bingöl tutuklanırken, Aysel Aydemir tedavisinin ardından taburcu edildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak avukatların itirazları üzerine dosya, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2024 yılında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Bingöl'ü 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 15 yıl hapis ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırdı. Bingöl'ün cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

YARGITAY: HAYATİ BÖLGELERE ATEŞ ETME İMKANI VARDI

İtirazlar üzerine dosya istinafa giderken, dosyayı inceleyen Ceza Dairesi tarafların itiraz gerekçelerini yerinde görmeyip reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın Aysel Aydemir'i sağ bacak ve sol diz bölgesinden yaraladığını ve eylemine 'kendiliğinden' son vererek kaçtığını belirtti. Sanığın öldürmeye elverişli tabanca ile ciddi bir engel hal bulunmamasına rağmen yakın ve etkili mesafeden yere düşmüş vaziyetteki Aysel Aydemir'in hayati bölgelerini hedef alarak ateş etme imkanı olmasına rağmen bacak bölgesine ateş ettiği belirtildi.

Bu nedenlerden ötürü suç niteliğinde yanılgıya düşülerek 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesinin hukuka aykırı bulunduğuna karar verildi. Sanığa 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan' ceza verilmesi gerektiğine karar veren Ceza Dairesi, kararı bozup dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanık Bingöl, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

Kaynak: DHA
Ferhat BingölCeza DairesiKarşıyakaYargıtay3. SayfaBingölGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • orhan eren orhan eren:
    oldurmemis saliverin gitsin, bi dahaki sefere oldurur sayenizde. 0 0 Yanıtla
  • müfeyir Kaplan müfeyir Kaplan:
    çağdaş yaşama ne karişirsin karışma 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
09:46
Sırbistan’da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
Sırbistan'da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:41:38. #7.12#
SON DAKİKA: Eski eşine ateş açan sanığa Yargıtay'dan bozma: Öldürmeye teşebbüs değil, yaralama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei