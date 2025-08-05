YAŞ kararları imzalandı: 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi - Son Dakika
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YAŞ kararları imzalandı: 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

YAŞ kararları imzalandı: 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
05.08.2025 15:59
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.

İletişim Başkanlığı, 2,5 saat süren YAŞ toplantısında alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı. Buna göre, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

GÜRAK, EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332'ye çıkacak.

TERFİLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Bahtiyar Ersay orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiral Rafet Oktar koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz" denildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAŞ kararları imzalandı: 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi - Son Dakika

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