Yemen'de 194 Göçmen Gözaltına Alındı

ADEN, 16 Mart (Xinhua) -- Yemen İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusundaki Şebve vilayeti sahilinden yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalışan ve Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen 194 göçmeni gözaltına aldığını açıkladı.

Göçmenlerin Şebve vilayetinin Radhum bölgesinde bir gemiyle Yemen kıyılarına yaklaşırken yakalandığını belirten bakanlık, gözaltına alınanlar arasında 70'i kadın, 46'sı erkek ve 5'i çocuk olmak üzere 121 Etiyopyalı ve çoğunluğu erkek 73 Somalilinin bulunduğunu söyledi.

Güvenlik yetkililerinin ülkeye yasadışı giriş yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlattığı belirtildi.

Afrika Boynuzu ile Yemen arasındaki deniz rotası, aşırı riskleriyle biliniyor ve çoğu zaman kaçakçıların kullandığı aşırı kalabalık ve deniz yolculuğuna uygun olmayan teknelerde seyahat etmek zorunda kalan göçmenler, genellikle iş aramak için bu rotada Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre geçen yıl 60.897 Afrikalı göçmen tehlikeli deniz yolculuklarının ardından Yemen'e giriş yaptı.