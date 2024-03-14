Yemen'de Husiler, ABD ve İngiliz güçlerine saldırdı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 4 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Konuya ilişkin haber Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer aldı.
Haberde ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı el-Cah bölgesine 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırının yol açtığı hasara iliştin bilgi paylaşılmadı.
Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM), X sosyal medya platformundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Husilerin, Aden Körfezi yönünde gemisavar balistik füze fırlattıkları duyurulmuştu.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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