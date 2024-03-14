Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erene kadar saldırıları durdurmayacak

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erene, abluka kaldırılana ve her yere insani yardım ulaştırılana kadar Kızıldeniz'deki saldırılarını durdurmayacağını açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Abdusselam, "Yemen'in duruşunun değişmez olduğunu ve İsrail'in saldırıları durana, abluka kaldırılana ve yardımlar Gazze Şeridi'nin her yerine ulaşana kadar Gazze'yi desteklemeye devam edeceğini yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen'in Filistin'e ilişkin bu tutumundan asla vazgeçmeyeceğine dikkati çeken Abdusselam, bunun dini, ahlaki ve insani sorumluluk olduğunu vurguladı.

ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda'nın Yemen'deki büyükelçilikleri dün akşam yayımladıkları ortak açıklamada, Husilere saldırılarını durdurma çağrısında bulunarak, bu saldırıların "yalnızca bölgeyi istikrarsızlaştıracağı ve Yemen halkına zarar vereceği" uyarısında bulunmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) de Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.