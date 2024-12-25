Yeni Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında

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(ANKARA)- Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, aralık ayı açlık-yoksulluk araştırması raporunu açıkladı. Açlık sınırının 23 bin 256, yoksulluk sınırı da 71 bin 48 liraya yükseldiği belirtilen raporda, "Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret ise daha uygulanmadan açlık sınırının bin 152 lira altında kaldı. Diğer bir ifadeyle asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 28 günlük beslenme harcamalarına yetecek. Yeni asgari ücret yoksulluk sınırının ise üçte birini bile karşılamıyor" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık 2024 sonuçlarını açıkladı. Raporda, şu tespit ve görüşlere yer verildi:

"Açlık sınırının bir önceki aya göre 691 lira arttığı aralıkta gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 677 liralık artışla 47 bin 792 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 1 bin 367 lira arttı. 2024 yılının tamamında ise açlık sınırı 6 bin 773 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 438 lira ve yoksulluk sınırı 24 bin 211 liralık artış kaydetti.

Asgari ücret açlık sınırından bin 152 lira düşük

Açlık sınırı, bu yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanan asgari ücretin 6 bin 46 lira üzerine çıktı. Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret ise daha uygulanmadan açlık sınırının bin 152 lira altında kaldı. Diğer bir ifadeyle asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 28 günlük beslenme harcamalarına yetecek. Yeni asgari ücret yoksulluk sınırının ise üçte birini bile karşılamıyor. Buna göre ailede iki kişinin asgari ücretle çalışarak kazanacağı ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmıyor.

2024 yılsonu enflasyonu TÜİK'e göre bile yüzde 46-47 seviyesinde gerçekleşecek. Yapılan yüzde 30 oranındaki zam 2025 yılı asgari ücretinin, daha başlangıçta 2024 yılı asgari ücretinin reel olarak yüzde 11-12 oranında altında kalmasına yol açacak. Bu reel gerileme enflasyonla mücadelenin tüm faturasının ücretlilere yüklenmek istendiğini ve ücretlileri zor bir yılın beklediğini de gösteriyor.

Açlık sınırı

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurta için aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı aralıkta bir önceki aya göre 131 lira, yıllık olarak ise 2 bin 94 lira artarak 6 bin 631 lira oldu.