Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma - Son Dakika
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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in parti içi anlaşmazlık sonucu bıçaklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullanan Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

YENİ PARTİLİ BAŞKANA YÖNELTİLEN SUÇLAMA NE?

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Erhan Deniz Güngen'in bu açıklaması üzerine hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Güngen’in gözaltına alınmaksızın Emniyet Müdürlüğüne çağrılması yönünde talimat verdi.

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, failin kendi partisinden olduğu ve olayın parti içi anlaşmazlık zemininde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler ortadayken, saldırıyı farklı bir siyasi saikle ilişkilendirdi.

Güngen, “Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında re’sen soruşturma başlattı.

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Son Dakika Güncel Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Kendi aranızdaki Çıkar ilişkilerinizi hemen demokrasiye bağlamayın 0 0 Yanıtla
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