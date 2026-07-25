YENİ Parti Sözcüsü Emre: "Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başında büyük kurultayı yapmak"

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi(PM) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Emre, PM'de genel başkanla birlikte 10 kişiden oluşan MYK'nın onaylandığını belirterek, "Bizde de 9 kişilik bir MYK oluşturuldu. Genel başkanla birlikte 10 kişilik bir kurumuz. Bizim kendi tüzüğümüze göre oluşturulan bu kurulun Parti Meclisi tarafından onaylanması lazım. Onaylanma işlemi de gerçekleşti. Parti Meclisi toplantısını tamamladıktan sonra da ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını bu mekanda gerçekleştirdik" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAĞIŞLAR YAPILABİLECEK"

Genel merkez binasının hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Emre, "Birkaç hafta içerisinde binamıza geçmiş olacağız" diye konuştu. Türkiye'nin her yerinden üyelik ve bağış talepleri aldıklarını söyleyen Emre, üyelik sisteminin gelecek hafta devreye gireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki çarşamba günü üyelik alabiliyor olacağız. Bununla birlikte de önümüzdeki hafta itibarıyla bağışlar yapılabilecek. Biz sosyal medya hesaplarını oluşturduk. Buraların tescili lazım. Onlar da hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki hafta oralardan duyuracağımız hesap numaraları ki unun altını özellikle çiziyorum, malum çok dolandırıcı vakası olabiliyor. Resmi hesaplardan duyurduğumuz şekilde gerekli destekleri yapın."

"KADIN VE GENÇLİK KOLLARI GÖREVLENDİRİLDİ"

İlk MYK toplantısında Kadın Kolları ve Gençlik Kolları genel başkanlarının yeniden görevlendirildiğini açıklayan Emre, önümüzdeki hafta kendi kurullarını oluşturacaklarını söyledi. Seçime girme yeterliliği için Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü belirten Emre, "Önümüzdeki hafta bu süreçte bizimle birlikte duran, mutlak butlan kararının yanlışlığı karşısında Sayın Genel Başkanımızı destekleyen il başkanlarımızın büyük bir çoğunluğu tekrar görevlendirilecek. Diğer görevlendirmeler de tamamlanıp 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ PARTİYE KATILACAK"

Önümüzdeki süreçte il başkanlıklarının oluşturulması, parti binalarının tutulması ve kongre takviminin açıklanacağını belirten Emre, "Kongreler takvimini de yasal süreler içerisinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz eylül sonu, bilemediniz ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı oluşturacak şekilde bir kurultay yapmak" dedi. Partiye katılacak belediye başkanlarıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirten Emre, "Önümüzdeki hafta da bunun duyurularını görmüş olacaksınız. Çok belediye başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız katılacak" diye konuştu. Yerel yönetimlerdeki katılımların, "toplumsal muhalefete zarar vermeyecek şekilde" planlanacağını ifade eden Emre, sürecin aşamalı olarak yürütüleceğini söyledi.

Emre, Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve Progressive Alliance gibi uluslararası kuruluşlardan destek açıklamaları geldiğini belirterek, yetkilendirilen isimlerin bu kuruluşlara başvuruları yapacağını kaydetti.

"İKTİDAR İNANCIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Partinin kuruluş sürecinin kısa sürede tamamlandığını ifade eden Emre, "Biz parti kuruluş aşamasını herhalde Türkiye'de en hızlı gerçekleştiren hareketlerden biri olduk. Çok hızlı hazırlandık. Parlamentodaki grubumuzun da emekçilerin de payı çok büyük. Bir gün içerisinde tescil oldu, resmiyet kazandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde de şu anda yer alıyor" dedi.

PM toplantısında partiye katılım süreci ve teşkilatlanma çalışmalarının ele alındığını söyleyen Emre, partide yüksek motivasyon bulunduğunu belirterek, "İktidara olan inancımız çok yüksek. Biz iktidara yürüdüğümüzü biliyoruz. O nedenle motivasyonumuz ve dayanışma duygularımız, birlikteliğimiz çok yüksek" diye konuştu.

EMRE'DEN "MANSUR YAVAŞ DA KATILACAK MI" SORUSUNA YANIT

Zeynel Emre, "Partiye katılacak belediye başkanlarından bahsettiniz, Mansur Bey de katılacak mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dikkat ederseniz biz bütün belediye başkanlarımıza, katılmak isteyenler dahi, biz bir çağrı yapmadan bizim süreci yönetmemize müsaade edin dedik. Yine Genel Başkanımız orada konuşma yaparken dedi ki: 'Bizden duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin. Eğer biz birisiyle ilgili 'Biz çağırdık da gelmiyor ya da farklı bir düşüncede' diye bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir açıklamaya, hiçbir zaman diliminde itibar etmeyin.' Bir süreç yönetimi yürütüyoruz. Bunu en hassas şekilde yürütüyoruz. Bunu tabii biliyorsunuz ki sizler de son yerel seçimin birinci partisi olduktan sonra buradaki milli iradeyle kavga eden bir Adalet ve Kalkınma Partisi ve Genel Başkanı var. Operasyonlar yapılıyor haksız bir şekilde. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımızı da maksimum koruyacak şekilde bir iletişim yürütüyoruz. Ama dediğimiz gibi bizim seçmenlerimizin üzülecek, endişe edecek hiçbir şeyi yok. Aksine yüzlerin gülmesi lazım. Çünkü çok iyi başlangıç yaptık. Bu büyüyerek gidecek."

"PARTİYE ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN ÜYELİK YAPILABİLECEK"

Zeynel Emre, "Yeni partiye üye olmaya çarşamba günü başlanabileceğini söylediniz. Genel Başkan'ın CHP'den bir istifa çağrısı olmamıştı. Buna rağmen pek çok kişinin istifa ettiği gündeme geldi. Sizin bir üye sayısı hedefiniz veya bir üye kampanyanız olacak mı" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Vallahi öncekini aşacağını değerlendiriyoruz. Gelen tepkiler böyle. Şimdi üye kaydı hazır da dediğimiz gibi bizim şu an henüz binamız oluşturulmadı, ilgili yerler oluşturulmadı. Şimdilik burayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kullanıyoruz toplantılar için. Dolayısıyla çevrimiçi çarşamba gününden itibaren... Buraya gelenler ya da bir şekilde bize ulaşanlar için burada da tabii üyelik belki yapılabilir ama bu sınırlı olur. Esas itibarıyla çevrimiçi üyelik yaparız. Bütün genel merkez binasının ve illerin oluşumuyla birlikte o üyelikler hem çevrimiçi hem de fiziki olarak yapılabilir hale gelmiş olacak. Onu şöyle düşündük: Açıldıktan sonra çevrimiçi üyelik kısmı için Genel Başkanımız çekeceği bir videoyla bizi destekleyen halkımızı üyeliğe davet etsin diye düşündük. Onu da önümüzdeki hafta yapacağız."