YENİ Parti Sözcüsü Emre: "Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başında büyük kurultayı yapmak" - Son Dakika
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YENİ Parti Sözcüsü Emre: "Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başında büyük kurultayı yapmak"

YENİ Parti Sözcüsü Emre: "Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başında büyük kurultayı yapmak"
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(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti teşkilatlanmasının hızlı şekilde sürdürüleceğini belirterek, birkaç hafta içinde genel merkez binasına taşınacaklarını, üyelik ve bağış sisteminin ise gelecek hafta devreye alınacağını bildirdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti teşkilatlanmasının hızlı şekilde sürdürüleceğini belirterek, birkaç hafta içinde genel merkez binasına taşınacaklarını, üyelik ve bağış sisteminin ise gelecek hafta devreye alınacağını bildirdi. Emre, "Hedefimiz eylül sonu, bilemediniz ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı oluşturacak şekilde bir kurultay yapmak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti Sözcüsü Emre: 'Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başında büyük kurultayı yapmak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: YENİ Parti Sözcüsü Emre: "Hedefimiz eylül sonu ya da ekim başında büyük kurultayı yapmak" - Son Dakika
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