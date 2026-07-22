Yeni Rüzgar Türbini Kurulum Gemisi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Yeni Rüzgar Türbini Kurulum Gemisi Hizmete Girdi

Yeni Rüzgar Türbini Kurulum Gemisi Hizmete Girdi
22.07.2026 15:01
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Çinli COSCO Shipping, Danimarkalı şirket için özel inşa ettiği NG20000 tipi rüzgar gemisini teslim etti.

QİDONG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli COSCO Shipping (Qidong) Açık Deniz Limited Şirketi tarafından Danimarkalı bir denizcilik şirketi için özel olarak inşa edilen NG20000 tipi rüzgar türbini kurulum gemisi "Fengsheng" salı günü teslim edilerek ilk seferine çıktı.

5.600 metrekareyi aşan güvertesi, 17.600 ton yük taşıma kapasitesi ve 3.300 tonun üzerinde kaldırma gücüne sahip ana vinciyle öne çıkan gemi, 20 megavat ve üzeri rüzgar türbinlerinin kurulumunu gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Güncel, Son Dakika

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