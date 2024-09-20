120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler - Son Dakika
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120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler

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İPhone'un yeni modeli, 65 bin TL'den başlayan fiyatlarla Üsküdar ve Kadıköy'deki mağazalarda raflardaki yerini aldı. Akşam saatlerinden itibaren, teknoloji meraklıları mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak yeni ürünü edinmek için beklemeye başladı.

20.09.2024 07:51  Güncelleme: 07:57
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İPhone'un merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ünlü Cep Telefonu Markasının Yeni Modeli Üsküdar ve Kadıköy'de Satışa Sunuldu

'HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ'

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.

Ünlü Cep Telefonu Markasının Yeni Modeli Üsküdar ve Kadıköy'de Satışa Sunuldu
120 bin TL\'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Alışveriş, Teknoloji, İstanbul, Kadıköy, Üsküdar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Mustafa Yildiz:
    Hani Millet Aç dı Aç lar Kuyruğa Girmiş 150 34 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Anneleri fırına git dese sıra var diyip bakkala giderler enterasan 179 2 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Zengin görüneyim diye düştükleri hale bak.Bu ülke Nasrettin hocanın ye kürküm ye hikayesi gibi.Hangi kafayı yaşıyor bu insanlar.Bu kadar gösteriş meraklısı olmayın be rezil oluyorsunuz. 164 6 Yanıtla
  • ömer duman:
    Allah akıl fikir versin 141 3 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Reis büyük adamdır Her evde 3 araba telefon kuyrukları cafeler Restaurantlar dolu. Maşallah ne güzel Almanya’ya bakın bi de akşam 5 den sonra insan yok. 88 33 Yanıtla
  • agrasif laz:
    HANİ BU ULKEDE GECİM SKİNTİSİ VARDİ 82 23 Yanıtla
  • yavuz d:
    yav hani anladik kullaniyorsunuz da geceden kuyruga girmek nedir ya? sanki bedava 78 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    İşte bunları görüyorlar aç gözlüleri sonra bütün ülkedeki herkesi aynı kefeye koyuyorlar. Telefon telefondur ne farkı var bununla da konuşuyorsun msjlaşıyorsun. Sadece ve sadece ego gösteriş hava atma peşindeler. 61 1 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Yarın o telefonlarda patlarsa sasirmam 57 3 Yanıtla
  • Vlkn Dmrc:
    %90 telefoncu zaten bekleyenlerin 52 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler - Son Dakika
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