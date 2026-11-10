Yeni Yol'lu Esen, Kızılay teklifinde gönüllülerin güvence dışı kalmasını eleştirdi - Son Dakika
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Yeni Yol'lu Esen, Kızılay teklifinde gönüllülerin güvence dışı kalmasını eleştirdi

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Yeni Yol\'lu Esen, Kızılay teklifinde gönüllülerin güvence dışı kalmasını eleştirdi
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TBMM'de Kızılay teklifi görüşmelerinde Yeni Yol Milletvekili Elif Esen, gönüllülerin güvence kapsamı dışında bırakılmasını eleştirdi. CHP Milletvekili Deniz Demir denetimin güçlendirilmesini isterken teklifin 6-9. maddelerini kapsayan ikinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Türk Kızılayı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Elif Esen, afet bölgelerinde görev yapan gönüllülerin düzenlemeyle güvence kapsamı dışında bırakılmasını eleştirerek, "Afet olduğunda gönüllüleri göreve çağırıyoruz, güvenceyi düzenlerken aynı insanları kapsam dışında bırakıyorsunuz" dedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ise Kızılay'a tanınan yetkilerin güçlü ve bağımsız denetimle desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bir kuruma güveniyoruz diyerek denetimden vazgeçebilir miyiz? Asla" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Türk Kızılayı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Teklifin, ilk 4 maddesinin Genel Kurul'un önceki birleşimlerinde kabul edilmesinin ardından birinci bölümde yer alan 5'inci madde üzerine yapılan görüşmelerin ardından madde kabul edildi. Böylece, teklifin ilk bölümü üzerine görüşmeler tamamlanarak 6 ile 9'uncu maddelerini kapsayan ikinci bölümün tümü üzerine görüşmeler başladı.

"GÖNÜLLÜLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIYORSUNUZ"

Teklifin ikinci bölümü üzerine konuşan Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Elif Esen, düzenlemenin vatandaşların hayatında doğuracağı sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, olağanüstü dönemlerde afet, savaş ve çatışma bölgelerinde fiilen görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ve aylık bağlanması güvencesi getirilmesini desteklediklerini ifade etti. Esen, tehlikeli bölgelerde görev yapan kişilerin başlarına bir şey gelmesi durumunda ailelerinin güvence altında olması gerektiğini vurguladı.

Esen, düzenlemenin kapsamına ilişkin Komisyon görüşmelerinde Kızılay yönetiminin yaptığı açıklamaya dikkati çekerek, güvencenin maaş alan, sigortası Kızılay tarafından yatırılan ve görevlendirilen personeli kapsadığını, gönüllülerin ise kapsam dışında bırakıldığını söyledi. Esen, şöyle konuştu:

"Bir afet bölgesini düşünün, deprem olmuş ya da sel ya da yangın, Kızılay yönetimi düzenlemenin maaş alan sigortası Kızılay tarafından yatırılan ve görevlendirilen personelin kapsadığını ve gönüllüleri kapsamadığını söylüyor. Şimdi, orada kayıtlı gönüllü olarak görev yapan kişiler var, aynı tehlikeye maruz kalıyorlar. Getirdiğimiz özel güvence bakımından aralarındaki farkı yalnızca ücret alıp almamaları üzerinden açıklayabilir miyiz? Bunu sizlere sormak istiyorum. Afet olduğunda gönüllüleri göreve çağırıyoruz, güvenceyi düzenlerken aynı insanları kapsam dışında bırakıyorsunuz. Bu tercihin gerekçesini açıklamanız lazım. İnsanları dayanışmaya davet eden devlet üstlendikleri riskin sorumluluğunu da üstlenmelidir, bu sorumluluğu almalıdır."

İYİ PARTİLİ UZ: TÜM ÖNERGELER İKTİDAR TARAFINDAN REDDEDİLDİ

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, konuşmasına İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 18 işçiyi anarak başladı. Uz, hayatını kaybeden işçilere rahmet, ailelerine sabır, yaralı işçilere acil şifa diledi.

Patlamanın ardından Ege İşçi Birliği'nden Yücel Memiş'in yaptığı açıklamayı Meclis gündemine taşıyan Uz, iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığını ve fabrikada patlama gününe kadar hangi incelemelerin yapıldığını sordu. Uz, şöyle konuştu:

"Yücel Memiş'in sözlerini bu Meclisin bir kez daha duymasını istiyorum. Diyor ki: 'Günlerdir önlem alın, önlem... Ya, bir önlem almak bu kadar zor mu?' Bu kadar zor mu bu önlemi almak? O günden patlama gününe kadar fabrikada hangi incelemeler yapıldığını soruyoruz. Son iş güvenliği denetiminin hangi tarihte olduğunu soruyoruz. 'Eksikliklerin tespiti yapıldı mı? Bunu kim kontrol etti?' diye soruyoruz ama maalesef tüm partiler bugün burada bir araştırma önergesi vermiş olmalarına rağmen tüm önergeler iktidar tarafından reddedildi. Bu araştırmaya niye izin verilmesine müsaade etmiyorsunuz parmak hesabıyla? Çok acil olarak biz bu araştırmanın kendiniz tarafından da yapılsa bile Meclise getirilmesini ve burada paylaşılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu ülke kolay, sıradan ölümler ülkesi olmayı hak etmiyor. İş güvenliği yoktu mesela Kartalkaya'da, 78 insanımız öldü ve Nuri Ersoy yoktu, Bakan yoktu orada. Yine, İliç'te Murat Kurum yoktu, birçok insanımız İliç'te yığının altında kaldı. Soma'da 301 insanımız öldü, yine devlet aklı yoktu, Sayın Taner Yıldız yoktu ve insanlar orada ölümü tattı. Bugün de burada yine devlet aklı var ise nerededir? 'Nerede bu ahlak, nerede bu insanlık?' diye sormadan da geçemeyeceğiz."

DEMİR: KIZILAY DENETİMDEN MUAF TUTULAMAZ

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, teklifin Kızılay'a yeni yetkiler ve geniş muafiyetler tanıdığını, bazı ürün ve hizmetlerin Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadan doğrudan temin ve alım yoluyla karşılanmasının önünü açtığını belirtti.

Kamu yararına çalışan bir kuruma güvenmenin, o kurumun denetimden muaf tutulması anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Demir, Kızılay'ın geçmişte yaşadığı çadır satışı skandalına işaret etti. Demir, kamu kaynaklarıyla ilişkisi genişleyen kurumların hesap verme sorumluluğunun da artması gerektiğini ifade ederek, "Bir kuruma güveniyoruz diyerek denetimden vazgeçebilir miyiz? Asla, tam aksine denetimi bin kat daha güçlü kılmalıyız ki toplum o kuruma yeniden yürekten güvenebilsin, yere düşen o aziz itibar yeniden ayağa kalkabilsin" dedi.

Kızılay'ın zayıflamasını ya da yok olmasını istemediklerini belirten Demir, kurumun yeniden güven veren bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi. Demir, deprem anında çadırların ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırıldığı, kan bağışlarının adil ve şeffaf yönetildiği, yöneticilerin liyakatleriyle örnek olduğu bir Kızılay hedeflediklerini dile getirdi. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Kızılayın zayıflamasını, yok olmasını kesinlikle istemiyoruz, tam aksine o eski, tertemiz, güven veren günlerine dönmesini istiyoruz. Deprem anında o çadırların dakikalar içinde, zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı, kan bağışlarının son derece adil, şeffaf ve hakkaniyetli yönetildiği, yöneticilerin liyakatleriyle, vicdanlarıyla örnek olduğu bir Kızılayı yaratmak zorundayız. Bunun için kurumsal yapının çelik gibi sağlamlaştırılması, tüm kararların kamuoyuna tam bir şeffaflıkla sunulması ve her türlü faaliyetin bağımsız ve etkili biçimde denetlenmesi şarttır. Kızılayın itibarı bu milletin ona duyduğu derin güvenin derecesiyle ölçülür. O kutsal güveni yeniden kazanmak ise başıboşlukla, denetimsizlikle değil hakkaniyetli yönetimle, sarsılmaz bir dürüstlükle ve kusursuz bir hesap verilebilirlikle mümkündür."

ÇAN: KIZILAY KANUNU 50 GÜNÜ AŞKIN SÜREDİR KANUNLAŞAMADI

YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Kızılay Kanunu'nun 50 günü aşkın süredir Meclis'te kanunlaşamadığını belirterek, teklifin görüşülme sürecini eleştirdi. Çan, Kızılay'ın tarihine ve kurumun geçmişte yaşadığı çadır satışı olayını hatırlatarak, bu olayın ardından kurumsal güvenilirliğinin yüzde 30'lara kadar gerilediğini söyledi.

Kızılay'ın tarihine değinen Çan, 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hilal-i Ahmer ismini Kızılay olarak değiştirdiğini ve aynı yıl Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ni ziyaret ettiğini hatırlattı. Çan, Atatürk'ün ziyaret sırasında söylediği sözleri aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hilal-i Ahmer ismini Kızılay olarak değiştiriyor. 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hilal-i Ahmer Cemiyetini ziyaret ediyor ve şu veciz sözünü söylüyor: 'Hilal-i Ahmer aza adedinin memleketin rüşd-ü içtimaisiyle mütenasip bir dereceye varmasını ve bütün milletin bu tenasübü temin etmesini temenni eylerim.' Yani 'Kızılay kendi kurumsal olgunluğuyla toplumun uyumunu sağlamalı, üye sayısını da bu derecede artırmalı' diyor. Ne bilsin kendisinden sonra bir Kızılay Başkanı gelecek, çadır satacak, kadim kültürü olan bu kurumu itibarsızlaştıracak. Kızılay'ın bugünkü Başkanının kendi ifadesiyle, o hadiseden sonra, yüzyılın depremi, belki bu toprakların yaşadığı en ağır depremi geçirdikten sonra Kızılay'ın kurumsal güvenirliliği yüzde 30'lara kadar inmiş, kendisi Başkan olduktan sonra tekrar artmaya başlamış. Nereye kadar gelecek, hep birlikte göreceğiz."

Komisyonun yerinde bulunmaması üzerine Başkanvekili Yusuf Beyazıt, 11 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA
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