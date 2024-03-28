Yeni Zelanda Meclisine Filistin'e Yardım ve İsrail'in Savaş Suçlarını Kınamaya Çağıran Dilekçe Sunuldu

Yeni Zelanda meclisine, hükümeti Filistin halkına acil insani yardım sağlamaya ve İsrail'in savaş suçlarını kınamaya çağıran bir dilekçe sunuldu.
Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda İşçi Partisi Milletvekili Phil Twyford, başkent Wellington'da meclisin dışında toplanan 200'den fazla kişinin önünde Filistin'e destek çağrısında bulunan dilekçeyi teslim aldı.
Toplam 16 binden fazla kişinin imzaladığı dilekçede, "Yeni Zelanda hükümetini uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca hükümeti, dünyanın geri kalanına ahlaki liderlik göstererek Filistinlilerin insan haklarını desteklemeye ve İsrail'in savaş suçlarını kınamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Milletvekili Twyford, Wellington yönetiminin Ukrayna'ya desteğini örnek göstererek, "Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçmak isteyen Ukrayna-Yeni Zelanda vatandaşlarının ailelerine özel vizeler oluşturduk. Aynısını Gazze halkı için yapmamak utanç verici bir çifte standarttır." değerlendirmesinde bulundu.
İşçi Partisi Milletvekili Nelson Rachel Boyack, tüm inançlardan meclis üyelerini Filistin'i desteklemeye davet ederek "Dinimiz ve inancımız, temelde toprak ve güçle ilgili olan bir savaşta kullanıldı. Bir Hıristiyan olarak, diğer inanç sahiplerinin inancı kötüye kullanarak insanları öldürdüğünü görmek bana büyük acı veriyor." diye konuştu.
Yeşiller Partisi eş başkanı Chloe Swarbrick, Gazze halkı için özel vize çıkarılmasını desteklediğini belirtti.
Swarbrick, "Göç Bakanı üstten bakan bir tavırla, hükümetin Filistin halkına sahte umutlar sunmak istemediğini söyledi. Gazze'deki insanlara tepeden bakmak ve neyi umup neyi ummamaları gerektiğini söylemek buradaki siyasetçilerin işi değildir. En azından Rusya'nın saldırılarından etkilenen Ukraynalılara sunduğumuz imkanları seferber edebiliriz." dedi.
Aralarında World Vision, Save the Children ve Greenpeace'in de bulunduğu 30'dan fazla kuruluş, 21 Mart'ta hükümete açık bir mektup göndererek Gazze'de yaşayan ve Yeni Zelanda'yla bağı bulunan Filistinliler için özel bir insani yardım vizesi oluşturmaya çağırmıştı.
Bunun üzerine Göç Bakanı Erica Stanford, "Ukrayna'daki insanlar dışarı çıkabiliyordu, uçağa binip Yeni Zelanda'ya gelebildiler. Gazze'deki insanlar ise dışarı çıkamıyor. Bölgeden ayrılamayan çok sayıda insana sahte umut vermemek için vize çıkarmayacağım. Durum değiştiğinde duruşumuzu gözden geçireceğiz." yanıtını vermişti.
Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda Meclisine Filistin'e Yardım ve İsrail'in Savaş Suçlarını Kınamaya Çağıran Dilekçe Sunuldu - Son Dakika
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