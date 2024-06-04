Yeniden Refah Partisi Filistin için Kıyama Davet Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Filistin için Kıyama Davet Mitingi Düzenleyecek

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Şanlıurfa'da Filistin için Kıyama Davet Mitingi düzenleyeceklerini açıkladı. Kılıç, ayrıca Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

04.06.2024 17:10  Güncelleme: 17:37
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 7 Haziran'da Şanlıurfa'da "Filistin için Kıyama Davet Mitingi" düzenleyeceklerini açıkladı. Kılıç, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla ilgili "Gönül arzu ederki sandıktan çıkan irade sonuna kadar belediyeyi de devleti de yönetmeye devam etsin. Ama Hakkari örneğinde kötü bir örnek var. Umarım yeni kayyumlar atanmaz ama devlet kendini koruma mecburiyetindedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Fatih Erbakan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 7 Haziran'da Şanlıurfa'da saat 17.00'da Müze Meydanı'nda "Filistin için Kıyama Davet Mitingi" düzenleyeceklerini açıkladı. Kılıç, mitingde sadece Türkiye ve Filistin bayraklarının yer alacağını duyurdu.

"Yeni anayasaya evet ama..."

Kılıç, "Siyonist-terörist İsrail saldırılarında 36 bin 479 Filistinli hunharca katledilmiştir. Filistin için kıyama davet mitingimize bütün halkımızı davet ediyoruz" dedi. Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Kılıç, "Yeni sivil özgürlükçü bir anayasa ile yola davet etmeyi ilkesel olarak biz de benimsiyoruz. Beklentimiz TBMM'de çoğunluğu oluşturan parti gruplarının tekliflerini öncelikle görmektir. Yeni anayasaya evet ama ekonomideki olumsuzlukların yeni anayasanın gölgesinde bırakılmasına hayır diyoruz. Türkiye'nin bugün birinci gündemi ekonomi, emekliler ve işsizliktir" dedi.

"Bir siyasi, parti terör örgütü yöneticiliğinden ve üyeliğinden yargılanan bir ismi aday gösterdi. Hata"

Bir basın mensubunun Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik sorusunu yanıtlayan Kılıç, "Gönül arzu ederki sandıktan çıkan irade sonuna kadar belediyeyi de devleti de yönetmeye devam etsin. Ama Hakkari örneğinde kötü bir örnek var. Umarım yeni kayyumlar atanmaz ama devlet kendini koruma mecburiyetindedir. Devlet demek güvenlik ve adalet demektir. Devletin egemenlik yetkisinin en önemli göstergelerinden bir tanesi yargılama yetkisidir. Mahkemeleri bağımsız çalışan, milleti adına kararlar alan ve bu kararları uygulayan tam bağımsız devlettir. Hakkari'de ne oldu? Bir siyasi, parti terör örgütü yöneticiliğinden ve üyeliğinden yargılanan bir ismi aday gösterdi, hata. YSK bu isme itiraz etmedi, hata. Terör örgütü üyeliğinden yargılananların haklarındaki hüküm kesinleşmedikçe adaylıklarının engellenmemesi ayrı bir hata" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Filistin için Kıyama Davet Mitingi Düzenleyecek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Filistin için Kıyama Davet Mitingi Düzenleyecek - Son Dakika

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