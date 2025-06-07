Yeniden Refah Partisi\'nden Bayram Ziyareti

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 15 siyasi partinin bayram ziyaretine ev sahipliği yaptı. Gazze vurgusunun öne çıktığı görüşmelerde siyasi ve ekonomik gündem masaya yatırıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, sandıkların bir an önce gelmesini beklediklerini belirterek, "Bunların artık gideri kalmadı. Milletimiz de artık bu gidişe dur desin, yeter. Arzu ediyoruz, yoruldu millet, 'metal yorgunluğu' diyorlar. Metal bitti, eridi. Yeter artık" diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam ise "Bu bozuk düzen böyle gidemez. Mutlaka düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 15 siyasi parti heyeti, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu. Konuk heyetler Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, MKYK üyeleri Ferhat Uysal ve Tolga Aydın, Kadın Kolları Genel Sekreteri Nilgün Ekinci ile Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz tarafından karşılandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam'ın öncülüğündeki heyetler, Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaştı. Görüşmede güncel gelişmeler ve gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Bayramlaşma programında "Gazze" vurgusu...

Saydam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Bayramların huzur içinde geçmesi gerektiğini vurgulayan Saydam, özellikle Ramazan aylarında İsrail'in yıllardır Gazze'yi bombaladığını hatırlattı. "Son bir, bir buçuk yıldır bu zulüm her gün devam ediyor. Sadece Gazze'de değil, İslam coğrafyasının birçok noktasında Müslümanlar zulüm altında. Türkiye olarak bu konuda en fazla sorumluluk taşıyan ülkelerden biriyiz" diyen Saydam, mevcut iktidarın bu meseleye yeterince sahip çıkmadığını savundu.

Necmettin Erbakan'ın "şahsiyetli dış politika" anlayışını hatırlatan Saydam, "İktidardakiler bu meseleler üzerinden siyaset yaparak, toplumdan oy alarak iktidara geldiler ama şu an gelinen noktada gereken adımlar atılmıyor" ifadelerini kullandı. Saydam, askeri müdahale beklemediklerini ancak en azından insani yardım konusunda gerekli çabanın gösterilmediğini belirterek, Mecliste insani yardım koridoru açılması yönünde defalarca öneride bulunduk ama çoğunluk oylarıyla reddedildi. Bu mesele gündemde tutulmalı, İslam coğrafyası huzur içinde bayramlar geçirebilmeli" dedi.

Saydam, Gazzeli kadınların hazırladığı geleneksel Ka'ke kurabiyeleri ile Gazzeli Şef Israa Alhalabi'nin mektubunu, Osmanağaoğlu'na iletti.

"Sadece kınamayla olmaz"

Osmanağaoğlu, partisinin Gazze konusunda yürüttüğü çalışmaları ve mevcut siyasi tepkileri değerlendirdi. Osmanağaoğlu, merhum Necmettin Erbakan'ın yıllar önce yaptığı uyarıların bugün birebir yaşandığını belirterek, Gazze'de yaşananların kınamayla geçiştirilemeyeceğini vurguladı. Partilerinin sadece miting düzenlemediğini, Dış İlişkiler Başkanlığı aracılığıyla diplomatik girişimlerde bulunduklarını, Refah Kapısı üzerinden insani yardım ulaştırılması için çalıştıklarını ifade etti.

Gazze'de temel ihtiyaçların bile karşılanamadığına dikkati çeken Osmanağaoğlu, bölgede yaşanan dramı "taşların altından un toplayan kadınlar" üzerinden anlatarak, asıl sorunun zalimden değil, mazlumun yanında duranların ne yaptığıyla ilgili olduğunu söyledi. ABD ve Avrupa Birliği'nden beklenen tepkilerin yetersiz kaldığını dile getiren Osmanağaoğlu, İsrail yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunarak, Gazze'nin sadece bir şehir değil, aynı zamanda stratejik doğal kaynaklara sahip bir bölge olduğunu, bu nedenle hedef alındığını belirtti.

Ayrıca, Gazze'ye uygulanan aç bırakma stratejisiyle halkın göçe zorlandığını, bölgenin beş parçaya ayrılarak kontrol altına alınmak istendiğini ifade etti. Osmanağaoğlu, Arap Baharı sonrasında gelen yönetimlerin de halklara özgürlük getirmediğini, aksine yeni baskıcı rejimlerin kurulduğunu belirtti. Bu süreçte Müslüman ülkelerdeki iktidar hırsının ve dış güçlere açık yapıların krizleri derinleştirdiğini söyledi.

"Sandık bir an önce gelsin"

Partisinin seçim hazırlıklarına da değinen Osmanağaoğlu, saha çalışmalarının sürdüğünü, sandıkların bir an önce gelmesini beklediklerini ifade ederek, "Bunların artık gideri kalmadı. Milletimiz de artık bu gidişe dur desin, yeter. Arzu ediyoruz, yoruldu millet, 'metal yorgunluğu' diyorlar. Metal bitti, eridi. Yeter artık" dedi.

"Vatanı savunmak, vatanın çıkarlarını korumak bize düşüyor"

Osmanağaoğlu, terörle mücadeledeki mevcut yaklaşımı eleştirerek, çözüm süreci benzeri söylemlerin yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi. "Terör örgütünle 'terörsüz Türkiye' deniliyor. Geldiğimiz noktada KCK diyor ki, biz kabul etmiyoruz. Terörist başı çıkmadığı sürece bu iş olmaz. Öte yandan YPG, bu sürecin dışında olduğunu söylüyor. PJK ise ortada bile yok" ifadelerini kullanan Osmanağaoğlu, bu şartlar altında terörsüz bir Türkiye'nin nasıl mümkün olacağının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Bu konunun aklıselim siyasetçilerin gündemine alınması gerektiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, sadece siyasetçilerin değil, kamuoyunun da sorumluluk taşıdığını söyleyerek, "Burada sizin de sorumluluğunuz büyük, bizim de. Özellikle milli görüş camiasının sorumluluğu herkesten büyük. Çünkü gelinen noktada vatanı savunmak, vatanın çıkarlarını korumak bize düşüyor" diye konuştu.

"Bu bozuk düzen böyle gidemez"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, mevcut toplumsal ve siyasal duruma yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin 25 yıl öncesine göre ilerlemediğini, aksine bazı açılardan geriye gittiğini ifade eden Saydam, özellikle ahlaki ve toplumsal bilinç konusunda ciddi bir gerileme yaşandığını belirtti.

"25 yıl önce doğan gençler bugün 25-30 yaşında. Ancak toplumda 'bu işler böyle gelir böyle gider' anlayışı hakim olmuş durumda. Bu kabullenmişlik halinden kurtulmalıyız" diyen Saydam, mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu vurguladı. "Bu bozuk düzen böyle gidemez. Mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Bizden önceki büyüklerimizden devraldık, şimdi bizlerin görevi bu ülkenin geleceğini inşa etmektir" ifadelerini kullanan Saydam, Türkiye'nin sadece kendi halkı için değil, İslam coğrafyası için de bir umut olduğunu söyledi.

Saydam, Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği uyarıların bugün daha da anlam kazandığını belirterek, gençliğin bilinçlendirilmesi ve güçlü bir toplumsal yapı inşa edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Arıkan'ın Erdoğan'a ziyareti soruldu...

Osmanağaoğlu, "Erbakan hocamız 'D-8' dedi, bunlar BOP'u kurdu. Erbakan hocamız 'D-60' dedi, bunlar üstün hizmet madalyası aldılar" dedi. Osmanağaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı külliyede ziyaret ettiğini hatırlatarak, "İnşallah nezaket ziyaretidir. Başka bir nezaket ziyareti olmasını da çok temenni ediyoruz" dedi.

"Doğruları her yerde söylemekten çekinmeyiz"

Türkiye'de tüm siyasi partilerle diyalog kurabilecek bir gelenekten geldiklerini belirten Saydam, "Kimseyle hizipleşecek veya kutuplaşacak bir anlayışımız yok. Doğruları nerede olursa olsun söylemenin gayreti içerisindeyiz ve geleceğe dair bu konuda bir endişemiz yok" dedi.

Gazze gündemiyle Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen davet üzerine yapılan görüşmeye de değinen Saydam, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze için atılabilecek adımlara dair önerilerini ilettiğini söyledi. Saydam, hem Türkiye'nin hem de İslam coğrafyasının daha iyi bir geleceğe kavuşması için Saadet Partisi'nin sorumluluk almaya ve elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade etti.

"Milletin faydasına olmayan hiçbir yapının yanında değiliz"

Osmanağaoğlu, geçmiş seçimde yapılan iş birlikleri ve mevcut ekonomik tabloya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmiş seçimde kendi logoları altında ittifak yapıldığını hatırlatan Osmanağaoğlu, "Otuz maddelik bir şart listesi sunduk, sadece bunun için ittifaka dahil olduk. Ancak bu maddelerin hiçbirisi uygulanmadığı gibi, üstüne ülkemizin ve milletimizin aleyhine otuz madde daha eklendi" ifadelerini kullandı.

Hiçbir siyasi yapıya yakın olmadıklarını vurgulayan Osmanağaoğlu, "Bizim tek yakınlığımız; vatanın, milletin, halkın faydasına olan her yapıyadır. Siyasi partiler de olabilir, sivil toplum kuruluşları da"dedi. Cumhur İttifakı'yla bugün herhangi bir ortak zeminin bulunmadığını belirten Osmanağaoğlu, "Alım gücü yok, insanlar perişan. Yoksulluk sınırı aşıldı, açlık sınırı da geçildi. Bu şartlarda uzlaşılacak bir durum söz konusu değil" ifadeleriyle ekonomik duruma dikkat çekti.

İsrail'in Filistin'e saldırıları...

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin bayramlaşma görüşmesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündeme geldi. Heyetler, iktidarın İsrail'le sürdürdüğü ticareti eleştirerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.