Fatih Erbakan, partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı - Son Dakika
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Fatih Erbakan, partisinin "çerçeve yasa" kararını açıkladı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'çerçeve yasa' olarak bilinen kanun teklifinin Kürt vatandaşlara hak getirmediğini ve sadece PKK/KCK üyelerinin affını içerdiğini iddia ederek, teklife ne 'evet' ne de 'hayır' diyebileceklerini, bu nedenle çekimser oy kullanacaklarını açıkladı. Erbakan, af kapsamının referanduma götürülmesi gerektiğini savundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin, "çerçeve yasa" teklifine "çekimser" oy vereceğini açıkladı. Çerçeve yasanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını öne süren Erbakan, düzenlemenin Kürtlere hürriyet, insan hakları ve eşitlik anlamında herhangi bir iyileştirme getirmediğini, sadece PKK/KCK üyelerinin salıverilmesini içerdiğini iddia etti.

"ÇEKİMSER OY VERECEĞİZ"

Fatih Erbakan, çerçeve yasanın af kapsamının referanduma götürülmesi gerektiğini savunarak, Yeniden Refah Partisi olarak çerçeve yasaya "çekimser" oy vereceklerini duyurdu.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, 'çerçeve yasa' olarak adlandırılan ve detayları hakkında maalesef bilgi sahibi olamadığımız malum 'süreç'in ilk adımı olduğu açıklanan kanun teklifi TBMM'ne sunulmuştur. Komisyon'dan geçen kanun teklifi ile ilgili olarak söylenmesi gereken ilk söz, bu teklifin milyonlarca Kürt kardeşimizle bir ilgisinin olmadığıdır. Teklifte yer alan, infaz sisteminin bir örgüte özel düzenlenmesine ilişkin hususlar, Kürt kardeşlerimize hürriyet, insan hakları ve eşitlik anlamında herhangi bir iyileştirme getirmemekte, sadece PKK/KCK üyesi teröristlerin salıverilmesini (örtülü bir şekilde affedilmesini) içermektedir.

Dolayısıyla, bu maddelerin Türk-Kürt kardeşliğini tesis edeceği ve Kürt kardeşlerimize özlemle beklenen temel haklarını teslim edeceği şeklindeki düşünce tamamen asılsızdır. Söz konusu hükümler, milli dayanışmayı ve toplumsal bütünleşmeyi değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlar da dahil olmak üzere PKK/KCK üyesi teröristleri, üstelik hiç bir pişmanlık şartı da aranmaksızın, topyekün affetmeye yöneliktir.

NE 'EVET' NE 'HAYIR' DEMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Anayasa ve ceza infaz sistemimize yönelik aykırılıklara dikkat çektiğimiz bu kaygılarımızın yanında, teklif içeriğinde yer alan, PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına son verilmesi, uhdelerindeki her türlü silah ve mühimmatın imhasının Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca tespitini ve böylelikle örgütün tasfiyesini içeren hükümler nedeniyle bu teklife 'hayır' demeyi doğru bulmuyoruz.

Diğer taraftan; PKK/KCK üyesi teröristlerin, hem dağ kadroları hem de cezaevlerinde cezasını çekmekte olanlar olmak üzere topyekun affedilmelerini, 2 ila 3 yıl içerisinde de siyasi haklarının iadesini içerdiğinden dolayı bu teklife 'evet' oyu vermeyi de bir vebal olarak değerlendiriyoruz.

Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır ifade ettiğimiz gibi PKK/KCK üyesi teröristlerin akıbeti ile ilgili kararı devlet kadroları ya da hükümet ortakları değil, şehit aileleri ve gazilerimiz, yani milletimiz vermeli, 'çerçeve yasa'nın af kapsamı doğrudan referanduma götürülmelidir. Zikredilen sebepler ve sürecin içerdiği sonraki adımlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle, Yeniden Refah Partisi olarak 'çerçeve yasa'ya 'çekimser' oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fatih Erbakan, partisinin 'çerçeve yasa' kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    vay be. 1000 oyum olsa birini vermem. 8 1 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    bos adam 7 1 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Erbakan sen de kendinle çelişiyorsun, madem öyle hayır diyeceksin, bu neyin korkusu 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Sabuncu Ahmet Sabuncu:
    boş insanların gürültüsünden usandık 4 1 Yanıtla
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