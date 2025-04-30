Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanık Tahliye - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanık Tahliye

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olduğu iddia edilen sanıklardan 10'u tahliye edildi.

30.04.2025 15:37
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 10'unun tahliye edilmesine karar verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç tahliye edildi.

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Mahkeme heyeti sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti.

Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.

Heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.

Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu 19 sanığın ise bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Bu arada, davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti.

"Yenidoğan çetesi"ne yönelik 13 sanıklı iddianame ana dosyayla birleştirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "yenidoğan çetesi"ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık iddianamede ise 13 kişi "şüpheli", Sosyal Güvenlik Kurumu "suçtan zarar gören" olarak yer alıyor.

Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da şüpheli olarak yer aldığı iddianame, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden ana dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanık Tahliye - Son Dakika

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