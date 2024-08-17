Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi'nde İlkokulun Temelini Attı

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi'nde inşa edilecek ilkokulun temelini attı. 320 öğrenci kapasiteli ilkokulda, Yenişehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nde (BETEM) çocukların potansiyellerinin ortaya çıkarıldığı eğitim modeli de uygulanacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Geleceğe güvenle bakan, donanımlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün atacağımız bu temel sadece bir okulun değil, daha aydınlık bir geleceğin de temelidir" dedi.

Geçen gün Eğriçam Mahallesi'nde kütüphane ve taziyeevinden oluşan kültür kompleksinin temelini atan Yenişehir Belediyesi, kente yeni bir proje daha kazandırarak Fuat Morel Mahallesi'nde inşa edilecek ilkokulun temelini attı. Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulu, sadece çevre dostu binalara verilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikasına uygun olarak inşa edilecek.

İlkokulun temel atma törenine, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve okulun inşaatını üstlenen hayırsever iş insanı Levent Oktay'ın yanı sıra önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, KKTC Mersin Başkonsolos Yardımcısı Enver Taşhan, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Bu yatırımları bağışlarla gerçekleştiriyoruz"

Temel atma töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bu yatırımları bağışlarla gerçekleştirdiklerini ve bunun da altında karşılıklı bir güven ilişkisinin yattığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Yenişehir'imiz için çok özel bir güne daha tanıklık ediyoruz. Salı günü Eğriçam Mahallemizde kültür kompleksimizin temelini atmıştık. Ve bugün de Fuat Morel Mahallemizde ilkokul projemizin temelini hep birlikte atıyoruz. Yine önümüzdeki hafta Salı günü büyük kent kütüphanesi, çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesinden oluşacak bir kompleksimizin de temelini atarak, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yenişehir'imize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları bağışlarla gerçekleştiriyoruz, Belediyemizin bütçesinden çıkan bir bedel yok. Topluma karşı sorumluluk hisseden, dayanışmayı gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu projelerde karşılıklı bir güven ilişkisi var. Bu güveni hissettikleri için ilkokulumuzun bağışçısı Levet Oktay ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum."

"Yenişehir Belediyesi olarak eğitim alanına büyük önem veriyoruz"

Hayata geçirdikleri Erken Çocukluk Gelişimi Projesi hakkında konuşan ve Yenişehirli çocukları geleceğin dünyasında söz sahibi bireyler olarak yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Abdullah Özyiğit, şöyle devam etti:

"2019 yılında Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz Erken Çocukluk Gelişimi Projemizin son halkası olarak inşa edeceğimiz ilkokulumuz, çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir adım olacak. Maalesef çocuklarımızı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PİSA) değerlendirmelerinde son sırada görüyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak eğitim alanına büyük önem veriyoruz. Çünkü bir toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsur eğitimdir, bilimdir. Hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 0-3 yaş arası çocukları olan anne ve babalarımızı eğitiyoruz, 3-6 yaş arasındaki çocuklarımıza beceri temelli eğitim merkezlerimizde eğitim veriyoruz. Eğitim modelimiz çocuklarımızın bilgiyi nasıl kullanacaklarını, sorunları nasıl çözeceklerini ve yaratıcı düşünmeyi nasıl geliştireceklerini öğreten bir yaklaşımı içeriyor. Çocuklarımızın var olan potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Beceriyi esas alarak, çocuklarımızın yarının dünyasında söz sahibi olacak bireyler olarak yetişmelerini temel hedef olarak ortaya koyduk."

"Her mahallemize bir BETEM ve kültür kompleksi kazandırma gayretimiz devam edecek"

Her mahalleye BETEM ve kültür kompleksi kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Özyiğit, "2 Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) açtık, önümüzdeki ay üçüncü BETEM'in temelini atacağız. Dördüncüsü ve beşincisi de gelecek. Her mahallemize bir BETEM ve kültür kompleksi kazandırma gayretimiz devam edecek. Şimdi bunları yaparken de burada eğitim alan öğrencilerimizin velileri, bizden ilkokul talebinde bulundular. Biz de onlara bir okul sözü verdik. Bu sözü tutmamızda yanımızda olan Sayın Levent Oktay'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, onları bilgiyle, bilimle, sanatla ve sporla donatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk bilinciyle, Yenişehir Belediyesi olarak geleceğe güvenle bakan, donanımlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün atacağımız bu temel sadece bir okulun değil, daha aydınlık bir geleceğin de temelidir. Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulumuz kentimize hayırlı olsun" dedi.

Projenin inşaatını üstlenen iş insanı Levent Oktay ise "Bize bu fırsatı tanıdığı için Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkıp bu okulu önümüzdeki yıl bu tarihte teslim etmekle ilgili hayallerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediyesi Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı. Yenişehir Belediyesi, 20 Ağustos Salı günü Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri'nin de temelini atacak.