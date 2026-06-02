İbb, Yerebatan Sarnıcı'nı Tartışmalar Arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Devretti - Son Dakika
02.06.2026 14:34  Güncelleme: 15:34
İBB tarafından restore edilen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tahliye sırasında turistler kapıda beklerken, İBB ve Vakıf görevlileri arasında parsel tartışması yaşandı. Sarnıç, yeni gişeler kurulana kadar kapalı kalacak.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB'nin renove edip yeniden önemli turizm noktalarından biri haline getirdiği Yerebatan Sarnıcı, bu sabah tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Tahliye işlemleri, turistler ziyaret için kapıda sıra beklerken yapıldı. Sarnıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi gişelerini kuracağı güne kadar kapalı olacak. Devir sırasında İBB görevlileri ile Vakıf görevlileri arasında parsel tartışması yaşandı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB'ye bağlı İBB Miras tarafından renove edilen ve İstanbul'un yerli ve yabancı en çok turist çeken noktalarından biri haline gelen Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç, sabah saat 10.00'da turistler ziyaret için kapıda sıra beklerken, tahliye edildi. Sarnıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gişeleri kurulana dek kapalı kalacak. İBB Miras'ın 13 milyon euro harcayarak restore ettiği Yerebatan Sarnıcı için İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Osman Cenk Akın bir açıklama yaptı. Akın şunları söyledi:

"RENOVASYON SONRA 11 MİLYON KİŞİ AĞIRLADI"

"2 Haziran saat 10: 00 itibariyle elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı'mızı Vakıflara devrediyoruz. Biz 2022 yılında burayı renove etmiştik. Bu renovasyon sonrasında yaklaşık 11 milyon kişiyi ağırladı Yerebatan Sarayı'cı. 18 Nisan itibariyle de Türk vatandaşlarına 1 lira yaptığımız bir kampanyamız bulunmaktaydı. O gün itibariyle de bugüne kadar 500 bin yerli vatandaşımız bu kampanyamızdan yararlandı. Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız Kültür A.Ş olarak ve bugün itibariyle de devrimizi Vakıflara gerçekleştiriyor olacağız"

PARSEL TARTIŞMASI

Tahliye sırasında İBB avukatları ve görevlileri parselle ilgili ibarelere itiraz etti. Parsel tartışmasında İBB avukatları Vakıf görevlilerinin elindeki yazıya atıfta bulunarak yanlış yerde bulunduklarını söyledi. O anlarda İBB avukatları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri arasında şu diyalog yaşandı:

İBB avukatları: Burası 14 parsel değil, şu anda yanlış parsel üzerinde bulunuyoruz. Kaymakamlığın tahliye yazısında 14 parsele işaret ediyor. Burası da 14 parsel değil. Burası tahliye talep edilen yerler değil. Davamızın konusu da 14 parsel"

Vakıf görevlisi: Hayır yanlış yerde değiliz. Yerbetan Sarnıcı olarak burada başka bir tapu kaydı yok. 20 metre gidelim Sarnıcın içinde konuşalım.

İBB avukatları: Kadastro komisyon kararında var. Herhangi bir mülkiyete bağlanmamış. O yüzden sizin bize tahliye yazısındaki yerde işlem yapmanız gerekiyordu.

Vakıf görevlisi: Kaymakamlığın bir tahliye emri var. Sarnıcın hangi parsellerinde olduğuna ilişkin...

İBB avukatları: Yolun altını nasıl tahliye edeceksiniz? Yolu kapsıyor burası.

Vakıf görevlileri: Yolu tahliye etmeyiz biz. Bizim öyle bir derdimiz yok. Yerebatan Sarnıcı ile alakalı başka bir tapu kaydı var mı?

İBB avukatları: Var.

Vakıf ğörevlisi: Getirin o zaman.

İBB avukatları: Siz getirin.

Vakıf görevlisi: Devletin resmi kaydı bu. Şu an da resmi işlem yapmak için geldik. Kaymakamlık yetkililerimiz. Biz burada bu resmi işlemi tamamlayacağız.

İBB avukatları: Niteliği tapuya öyle kayıt edilmiş tapuya. 14 parsel burası değil, tahliye edilmesi gereken yer 40 metrekare yer burası değil, çıkış noktası olan yer. Hukuka uygun işlem tesis edilebilmesi için burada değil dışarıda o yer.

Vakıf görevlisi: İstanbul'da başka bir yerde Yerebatan Su Sarnıcı başka bir yerde yok. Yerebatan Su Sarnıcı burası hangi parsellerin altında kaldığına dairde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi kaydı var. Biz o resmi kayıt çerçevesinde mülkiyeti vakıflara geçen bu taşınmaz ile birlikte Yerebatan Sarnıcı'nın girişini çıkışını...

İBB avukatları: Yazınız öyle demiyor ama.

Vakıf görevlisi: O sizin yorumunuz. Yerebatan Sarnıcı için başka bir şey yazmaya gerek yok. 14 parselin kendi başına hiçbir hükmü yok. 14 parselle birlikte bakın bu kaydı buraya keyif için koymamış Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, biz onlar kadar bilemeyiz.

İBB avukatları: Her parsel için talepte bulunmanız gerekiyor. Şu an 14 parsele ilişkin talep var. Kaymakamlık emrine göre 14 parsel için işlem yapmanız gerekiyor.

Vakıf görevlisi: Yerebatan Su Sarnıcı ile ilgili taleplerimiz. Kayıtlarda da var. 14 parsel de var.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerebatan Sarnıcı, İstanbul, Turizm, Güncel, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb, Yerebatan Sarnıcı'nı Tartışmalar Arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
