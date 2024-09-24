Yerel Yardım Gönüllülerinin Ölümü Medyada Göz Ardı Ediliyor

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BİRLEŞMİŞ Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden yerel yardım gönüllülerine medyada yeterli düzeyde yer verilmediğini söyledi.

Chapagain, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden yardım çalışanlarının medyada nasıl yer aldığına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden yerel yardım çalışanlarına, uluslararası yardım çalışanlarına oranla medyada çok az yer verildiğini anlatan IFRC Genel Sekreteri, "Uluslararası insani yardım görevlilerinin ölümlerinin, (çalıştığı ülkenin) vatandaşlarının ölümlerinden 500 kat daha fazla medyada yer aldığını söylemek abartı olmaz." dedi.

"Uluslararası bir çalışanın ölümü, yerel çalışanların ölümlerinden çok daha fazla yer alıyor." ifadesini kullanan Chapagain, aynı işi yapan iki grubun, çatışmalarda hayatlarını kaybetmeleri sonucu, medyada yer alma oranları arasındaki büyük farka dikkati çekti.

30 Ocak'tan bu yana, kurum amblemlerinin yer aldığı üniformalarla görev yaptığı sırada, Filistin'de 17, Sudan'da 8 IFRC gönüllüsünün hayatını kaybettiğini belirten Chapagain, bu kişilerin hepsinin bulunduğu ülkenin vatandaşı olduğunun altını çizdi.

Jagan Chapagain, 2024'te, işini yaparken öldürülen çeşitli yardım kuruluşlarına mensup 220 kişiden de 207'sinin görevlendirildikleri ülkenin vatandaşı olduğunu, ama medyadaki haberlerden bunun anlaşılmadığını vurguladı.

Chapagain ayrıca, nisan ayındaki İsrail saldırısında hayatını kaybeden Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 6 çalışanıyla ilgili medyada 25 bin makale yayımlanırken, Filistin kökenli 4 yardım çalışanının benzer şekilde öldürülmesi hakkındaki makale sayısının 50'nin altında olduğunu kaydetti.

IFRC Genel Sekreteri, "Bunun değişmesi gerekiyor. Hem vatandaşlara hem de uluslararası kişilere yapılan saldırılardan eşit derecede dehşete düşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.