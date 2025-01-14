Yeşil Dönüşüm İçin Protokol İmzalandı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' protokolü imzalandı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) arasındaki imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ile KBB Başkanı Ege Gültekin, protokole imza attı. Bakan Kurum, 2024 yılı emisyon oranının yüzde 72'sinin enerji sektöründen, yaklaşık yüzde 13'ünün endüstri sektöründen kaynaklandığını belirterek, "Birçok toplantıya katılıyoruz. Yabancı yerli bilim insanlarıyla ve sektörümüzle geleceği istişare ediyoruz. Gördüğümüz şudur; Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece bir iklim politikası olarak gelmiyor; devasa bir ekonomik dönüşüm sürecini de beraberinde getiriyor" dedi.

Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 42'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını aktaran Bakan Kurum, "Bu noktada toplam ihracatımızda Avrupa ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Bundan böyle Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerin karbon ayak izi, çevreyle uyumluluk seviyesi çok daha önemli olacak. Attığımız her adım stratejiktir. Bu gerçeklikten hareketle 2 yıl süren uzun soluklu bir çalışmayı tamamladık ve dün gece itibarıyla 'Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği' yayımlandı. Bu yönetmelikle beraber, sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyelere yardım ettiğini dile getiren Kurum, "Bugün bakanlığımızda bekleyen ister partimizin ister muhalefet partilerinin tek bir konuları bile kalmadı. Şunu asla ve asla unutmasınlar. Siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Hiçbir iş yapmadan, doğamıza, çocuklarımızın yarınlarına olumlu katkı vermeden, insanımızdan destek bekleme dönemi artık tamamen kapanmıştır, herkes ne söz verdiyse bunu yerine getirmelidir" diye konuştu.

BAKAN KACIR: OSB'LERİMİZE 250 MİLYON AVROLUK FİNANSMAN TEMİN ETTİK

Bakan Kacır ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) iş birliğinde Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurduklarını hatırlatarak, "Bu platform aracılığıyla kamu kurumlarını, uluslararası finans kuruluşlarını, bankaları ve sanayi paydaşlarını bir araya getirerek, öncelikli dört sektörde karbonsuzlaştırmayı sağlayacak yatırımlara 2030'a kadar 5 milyar avro finansman sağlayacağız. Dünya Bankası finansmanlı, Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında yeşil dönüşüm projeleri için OSB'lerimize 250 milyon avroluk finansman temin ettik. Sürdürdüğümüz proje kapsamında bu yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık atık su arıtma tesisi, yenilenebilir enerji gibi yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz 450 milyon dolar bütçeye sahip diğer bir program olan 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile sanayimizin yeşil dönüşümde teknoloji ve kapasite geliştirme sürecini hızlandıracak adımlar atıyoruz" dedi.

Yol haritasında demir- çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarının teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Tüm paydaşlarımızın katkısıyla, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler için 2026, 2030 ve 2035 yıllarına ilişkin hedefleri belirledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeşil dönüşümü gerçekleştirme adına ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız ve paydaşlarımız ile eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.