Yeşilay Bisiklet Turu İçin İstanbul'da Yollar Kapanıyor - Son Dakika
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Yeşilay Bisiklet Turu İçin İstanbul'da Yollar Kapanıyor

14.06.2026 00:31
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İSTANBUL'da, Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında sabah saatlerinden itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'da, Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında sabah saatlerinden itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, pazar günü gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında; saat 09.00'dan itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

KAPANACAK YOLLAR

• Galata Köprüsü,

• Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci Işıklar Arası),

• Reşadiye Caddesi,

• Ragıp Gümüşpala Caddesi,

• Abdülezel Paşa Caddesi,

• Mürselpaşa Caddesi,

• Ayvansaray Caddesi,

• Kadir Has Caddesi,

• Meclis-i Mebusan Caddesi,

• Kemeraltı Caddesi,

• Dolmabahçe Caddesi,

• Beşiktaş Caddesi,

• Eski Yıldız Caddesi,

• Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı Işıklar Arası),

• Çırağan Caddesi,

• Tersane Caddesi,

• Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikametine giden yol,

• İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergah.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

• Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü),

• Vatan Caddesi,

• Millet Caddesi,

• Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

• Palanga Caddesi,

• Asariye Caddesi,

• Tarlabaşı Bulvarı,

• Portakal Yokuşu Caddesi,

• Dereboyu Caddesi,

• Asker Ocağı Caddesi,

• İnönü Caddesi,

• Evliya Çelebi Caddesi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeşilay Bisiklet Turu İçin İstanbul'da Yollar Kapanıyor - Son Dakika

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