Yeşilay Haftası\'nda \'Bağımsızlık Yılı\' ve Yeni Projeler

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bu yıl 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Sen de Yeşilaycısın" mottosunu belirlediklerini ve 2026'yı "Bağımsızlık Yılı" ilan ettiklerini açıkladı.

Yeşilayın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında kuruluşun 2026 vizyonu açıklanırken, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde bağımlılıktan kurtulan danışanların gerçek yaşam hikayelerinden oluşan "Bağımsızlık Mektupları" kitabının tanıtımı da yapıldı.

Programda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Dinç, dünya genelinde virüs gibi artan ve çok sayıda insanı olumsuz etkileyen bağımlılığın, toplumun bütününe dönüşü olmayan zararlar verdiğini söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak alkol, uyuşturucu, kumar, tütün ve internete ilişkin bağımlılıklarla mücadele ettiklerini belirten Dinç, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında çalışmalarını her mahalleye, sokak ve eve girecek şekilde yaptıklarını ifade etti.

Dinç, "120 şubemiz, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz, 65 spor kulübümüz, 180 üniversite kulübümüzle her insanımıza ulaşıp onlara Yeşilayın koruyucu, kurtarıcı mesajlarını, hizmet ve imkanlarını ulaştırmak niyetindeyiz." diye konuştu.

Şubeler ve gönüllülerle 2025 yılında 28 bin 693 saha faaliyeti yaptıklarını aktaran Dinç, "7 milyon çocuğumuza okullarda Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdik, bunu yaparken gönül ağımızı genişlettik, 165 bin insanımız mücadelemize destek vermek için gönüllümüz oldu, 180'in üzerinde üniversite kulübümüz ve 79'un üzerinde spor kulübümüzle beraber 46 branşta sporu da bağımlılıkla mücadele anlamında bir araç olarak değerlendirmeye devam ettik." dedi.

Dinç, geçen sene başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği"ni daha ileri taşıyacaklarını belirterek, "Daha büyük bir mücadele vermek için, daha çok insanımızı korumak, kurtarmak için ve bağımlılık sorununu bu topraklardan söküp atmak için bir vites yükseltme durumuna geçtik, 2026 yılını 'Bağımsızlık Yılı' ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Bu sene önem verdikleri projelerden birinin "Yeşilay Kampüsleri" olduğunu dile getiren Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Yeşilay şubeleri, Yeşilay gençlik merkezleri, aile merkezleri ve spor kulüplerinin bir arada olduğu kompleksler oluşturduklarını kaydetti.

Dinç, tüm şehirlerde kurulması planlanan komplekslerin yakında Rize'de ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde açılacağını, Edirne'de ve bazı illerde yapımına başlanacak "Yeşilay Kampüsleri"nin her adımda insanların hizmetine sunulacağını vurguladı.

Bu yıl 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "Sen de Yeşilaycısın" mottosunu belirlediklerini açıklayan Dinç, şunları kaydetti:

"Yeşilay, Türkiye'de hiçbir sivil toplum kuruluşuna nasip olmayan bir ayrıcalığa sahip. Dilimize geçmiş, kurumun ötesine geçip deyim haline gelmiş bir yapısı var Yeşilayın. 'Sen de Yeşilaycı mısın?' dediğimizde, 'Yeşilayda mı çalışıyorsun, üye misin?' anlaşılmıyor. 'Bağımlılıklardan uzak mısın, kendini korudun mu, sağlıklı yaşama önem veriyor musun?' anlaşılıyor. O yüzden toplumumuzdaki her insana diyoruz ki 'Sen de Yeşilaycısın.' Her anlamda bugününü, yarınını, geleceğini, kendini, çocuklarını, sevdiklerini, ailesini ve toplumunu önemseyen bir insan varsa o insan Yeşilaycıdır. Esasında 81 milyonsak, 81 milyon Yeşilaycımız var demektir. O yüzden bu seneki mottomuzu, 'Sen de Yeşilaycısın' olarak belirledik. Bu kapsamda çalışmalarımızı yapacağız."

Bağımlılıktan kurtulanların kitabı

Dinç, tanıtımı yapılan "Bağımsızlık Mektupları" isimli kitaba değinerek, "Kurtardığımız insanlarımız ne yaşamış, ne hissetmişler ve nasıl kurtulmuşlar, onların formülünü burada onların tecrübelerinden, dilinden vermiş olduk. Her bir insanımıza ümit, motivasyon ve heyecan olsun diye... Mektuplarımızı ne kadar insanımıza ulaştırırsanız, o kadar minnettar oluruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Yeşilay çalışanları, gönüllüler ve davetliler ile Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde bağımlılıktan kurtulan bazı danışanlar katıldı.