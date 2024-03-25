Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti

Yeşilçam\'ın unutulmaz sanatçısı Belgin Doruk\'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti

Belgin Doruk, Ayhan Işık, Zeki Müren ve Sadri Alışık gibi ünlü isimlerle birlikte başrol oynadığı filmlerle tanınan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından biridir. 29 yıl önce hayata veda eden Doruk, Türk sinemasının altın çağında büyük bir coşkuyla seyirciyle buluşmuş ve birçok başarılı filmde yer almıştır. Ancak sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren sanatçı, 1975'te sinemayı bırakmıştır.

25.03.2024 15:41  Güncelleme: 15:45
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Ayhan Işık ile oynadığı "Küçük Hanımefendi" serisinin yanı sıra Zeki Müren ile başrolü paylaştığı yapımlarla sinemaseverlerin gönlüne taht kuran Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti.

Yeşilçam'ın unutulmayan sanatçıları arasında yerini alan sanatçı, Hasan Doruk ile Refet Hanım'ın çocuğu olarak 28 Haziran 1936'da dünyaya geldi.

Yıldız dergisinin 1952'de İstanbul Film ile düzenlediği yarışmada, genç kızlar arasında birinci seçilen Doruk, aynı yıl Faruk Kenç'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi" adlı filmle sinemaya adım attı.

Sanatçı, 1953'te gerçekleştirilen güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçildi, "Köroğlu/Türkan Sultan" ve Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği, Ayhan Işık ile ilk kez kamera karşısına geçtiği "Öldüren Şehir" filmlerinde rol aldı.

Ailesinin engellemelerine rağmen Enver Paşa'nın yeğeni, yönetmen Kenç ile 1954'te evlenen Doruk'un kızı Gül, 1955'te dünyaya geldi. Çift, 5 yıllık evliliğin ardından boşandı.

Başarılı sanatçı, 1955'te Neriman Köksal ve Kenan Pars ile "Ölüm Korkusu", Zeki Müren'le "Son Beste", 1957'de ise Turan Seyfioğlu ile "Çölde Bir İstanbul Kızı" filmlerinde başrol oynadı. Son Beste sinemada büyük ilgi gördü.

"Küçük Hanımefendi" en beğenilen filmlerinden oldu

Oyuncu Doruk, Nejat Saydam'ın yönettiği, sinemanın unutulmazları arasında yer alan 1961 yapımı "Küçük Hanımefendi" filminde başrolleri Ayhan Işık ve Sadri Alışık ile paylaştı. Film, yılın en çok izlenen ve en beğenilen filmlerinden birisi olup, çok olumlu eleştiriler alınca, aynı kadroyla 1962'de "Küçük Hanım Avrupa'da" ve "Küçük Hanımın Kısmeti", 1970'te ise "Küçük Hanımın Şoförü" adlı devam filmleri çekildi.

Sanatçı Zeki Müren ile de bir dizi sinema filminde rol alan sanatçı, 1959'da "Kırık Plak", 1961'de "Hep O Şarkı", 1962'de "Bahçevan", 1963'te "İstanbul Kaldırımları", 1964'te "Hayat Bazen Tatlıdır" adlı yapımlarda oynadı.

Yönetmen ve senarist Özdemir Birsel ile 1961'de evlenen Doruk, 1964'te çekilen "Duvarların Ötesi" filminde Tanju Gürsu ve Erol Taş ile başrolü paylaştı. Sanatçının oğlu Aydın 1967'de dünyaya geldi.

Özellikle melodramlar ile duygusal güldürülerin değişmez oyuncularından biri haline gelen sanatçı, 1950 ve 1960'lı yılların en beğenilen yapımlarında rol aldı.

Başarılı oyuncu, 1969 yapımı "Ayşecik-Yuvanın Bekçileri" filmiyle 1970'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Zayıflama ilaçlarıyla sağlığını kaybetti

Aldığı kiloları vermek amacıyla kullandığı ilaçların yan etkisi ve yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren sanatçı, bir süre akıl hastalarının tedavi gördüğü Fransız Lape Hastanesinde yattı. Yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra 1970'li yılların başında eşi de iflas edince, ekonomik olarak sarsılan sanatçının evindeki eşyalar haczedildi.

Kariyeri boyunca Ayhan Işık, Zeki Müren, Göksel Arsoy, Eşref Kolçak, Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Ediz Hun, Cüneyt Arkın ve İzzet Günay ile başrol oynayan sanatçı, 1972'de son filmi "Gecekondu Rüzgarı"nda rol aldı.

Sinemayı 1975'te bıraktı

Zeki Müren'in "Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel" dediği sanatçı, 1975'te sinemayı bıraktığını açıkladı.

Sadri Alışık'ın vefatından bir hafta sonra 26 Mart 1995'te hayata veda eden Doruk, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Belgin Doruk, 1987'de konuk olduğu TRT ekranlarında yayınlanan Kamera Arkası programında 1960'lı yılların Türk sinemasına dair şunları anlatmıştı:

"Bir arz talep melesi oluyordu. O filmleri yapıyorduk, çünkü halk bayılıyordu. İzleyici gülmek, ağlamak istiyordu. Hatta filmler ikişer kere çekiliyordu. Bütün romanlar falan. Bir yılda oynadığım filmler 12'yi geçmedi. Fakat bir ara zannediyordum 1958'ler falandı. 3 filmde bir gün içerisinde çalıştığımı biliyorum. Sabah gidip öğlene kadar bir sette, öğleden akşama kadar bir sette, akşamdan sabaha kadar 3. sette çalıştığımı hatırlıyorum. Biz şunu yaşadık, 'Altın Çağ' diyoruz o döneme, seyircimizle kucak kucağa, o büyük coşkuyu içimizde hissederek, onlar bizle, biz onlarla. Bir film çekildiği zaman polis kordonu altında çalışırdık. O ne büyük bir izdihamdı birimizi görmek için. Sinemaların prömiyerlerinde camlarının kırıldığını hatırlıyorum."

Sanatçının oynadığı filmler şöyle:

1952'de "Çakırcalı Mehmet Efe'nin Definesi", "Kanlı Çiftlik", 1953'te "Köroğlu/Türkan Sultan", "Öldüren Şehir", 1954'te "Çalsın Sazlar, Oynasın Kızlar", 1955'te "Kader", "Son Beste", "Ölüm Korkusu", 1957'de Mahşere Kadar", "Çileli Bülbül", "Lejyon Dönüşü", "Çölde Bir İstanbul Kızı Şermin", 1958'de "Daha Çekecek miyim?", "Beraber Ölelim", "Hayat Cehennemi", 1959'da "Kederli Yıllar", "True Romance", 1959'da "Annemi Arıyorum", "Binnaz Binnaz", "Kırık Plak", "Ömrümün Tek Gecesi", "Ölmeyen Aşk", 1960'ta "Ayşecik Şeytan Çekici", "Gece Kuşu", "Kanlı Firar", "Satın Alınan Adam", "İlk Aşk", "Yeşil Köşkün Lambası", 1961'de "Aşkın Saati Gelince", "Bir Demet Yasemen", "Düğün Alayı", "Kızıl Vazo", "Bir Yaz Yağmuru", "Tatlı Günah", "Zavallı Necdet", "Özleyiş", 1962'de "Bülbül Yuvası", "Küçük Hanımefendi", "Aşka Karşı Gelinmez", "Daima Kalbimdesin", 1963'te Akdeniz Şarkısı", "Gönül Avcısı", "Aşk Tomurcukları", "Bahçevan", "Kadınlar Hep Aynıdır", 1964'te "Bitirimsin Hanım Abla", "Duvarların Ötesi", "Evcilik Oyunu", "Aşk ve Kin", "Şoförler Kralı", "Suçlular Aramızda", "İstanbul Kaldırımları", 1965'te "Bir Gönül Oyunu", "Hep O Şarkı", "Kırık Hayatlar", "Satılık Kalp", "Sayılı Dakikalar", "Yasak Cennet", "Şoförün Kızı", "Toprağın Kanı", 1966'da "Bozuk Düzen", "Allahaısmarladık Yavrum", "Sevgilim Bir Artistti", "Toprağın Kanı", "Güzel Bir Gün İçin", 1968'de "Atlı Karınca Dönüyor", "Kanlı Nigar", "Yıkılan Gurur", "İstanbul'da Cümbüş Var", "İstanbul'u Sevmiyorum", 1969'da "Şahane İntikam", "Ayşecik Yuvanın Bekçileri", 1970'te "Küçük Hanımın Şoförü", "Gönül Meyhanesi", "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", 1973'te ise "Gecekondu Rüzgarı"

Kaynak: AA

Belgin Doruk, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Zeki Müren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti - Son Dakika

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