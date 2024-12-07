Yıldız Dağı Kayak Merkezi Bu Sezon 200 Bini Aşan Ziyaretçi Bekliyor

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SİVAS kent merkezine 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı Kayak Merkezi, ekonomik imkanları ile kayakseverleri bekliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu sezon ziyaretçi sayımızın 200 bini aşmasını bekliyoruz" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye'nin parlayan kış turizmi merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta yeni sezon açılışını yapan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin bu yıl kar yağışı ile erken hizmete girdiğini belirten Vali Şimşek, "Bu yılki sezondan beklentimiz yüksek. Geçen sezon 2 aylık bir sezon yaşamıştık. Bu sezon, 4 aylık bir sezon bekliyoruz. Bu da diğer istatistiklere yansıyacak. Geçtiğimiz sezon ziyaretçi sayımız 145 bindi, bu sezon 200 bini aşmasını bekliyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi her yıl daha da tanınıyor" dedi.

'KAYAK MERKEZİNE ULAŞIM İMKANLARI ARTIYOR'

Ulaşım imkanlarının daha da geliştiğini belirten Vali Şimşek, "Sivas- Ankara hızlı tren seferleri başlamıştı. Ardından İstanbul seferleri de dahil oldu. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız girişimlerin ardından İzmir uçak seferleri başladı. İstanbul seferlerimiz zaten devam ediyor. Kayak merkezine ulaşım imkanları artıyor. Kara yolunda ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kayak merkezinden Sıcak Çermik Kaplıcası'na 54 kilometrelik bir yol ağımız var. Bu yolun hava alanı bağlantısı da var. Bunun 17 kilometresi ihale edilmişti, 12 kilometresi bitmiş durumda. Geriye kalan bölüm de kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

'TANINIRLIĞIMIZ ARTIYOR'

Kayak merkezleri ile illerin birbiriyle örtüştüğünü kaydeden Vali Şimşek, "Bu kayak merkezleri, şehirlerin tanıtım yüzü olmuş durumda. Uludağ denildiğinde Bursa, Palandöken denildiğinde Erzurum, Kartalkaya denildiğinde Bolu akla geliyor. Yıldız Dağı denildiğinde Sivas, akla geliyor mu? Bu konuda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen gün tanınırlığımız ve bilinirliğimiz artıyor. Kapasitesi yüksek bir kayak merkezimiz var. 16 bin metre uzunluğunda 7 pistimiz bulunuyor. Bunların en kısası 900 metre, en uzunu ise 3 bin 500 metre. Bunun yanında kızak pisti, 400 metre yürüyen bant, 2 telesiyej, 1 t-barımız mevcut. Yatak kapasitemiz 300 civarında. 2 otelimiz ve 25 adet doğal yaşam evimiz var. Yeniliklerimiz devam ediyor. Güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimizden çok daha fazla. Gece kayağı imkanımız var. Kayakseverlerin aradığı her şey mevcut burada" dedi.

'GÜÇLÜ BİR YANIMIZ DA FİYAT AVANTAJIMIZ'

Tanıtım çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Vali Şimşek, "Burası yeni bir tesis. Zamanla daha da oturacak, kendini geliştirecek ve tanınır hale gelecektir. Güçlü bir yanımız da fiyat avantajımız" diye konuştu. Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen basın buluşmasının ardından, 53 yaşına giren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü pastasını kesen Vali Şimşek, sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

HAFTA SONU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Öte yandan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler ve kayakseverler, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu. Merkeze kayak yapmaya gelenler, sunulan imkanlardan ve pistlerin durumundan memnun olduklarını dile getirdi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,