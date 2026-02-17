Yıldız Dağı'nda Arama-Kurtarma Tatbikatı - Son Dakika
Yıldız Dağı'nda Arama-Kurtarma Tatbikatı

17.02.2026 11:40
Sivas'ta, Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde AFAD'ın düzenlediği arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.

SİVAS'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, arama-kurtarma tatbikatı yapıldı.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 552 rakımda bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda çığ ve telesiyejde mahsur kalma senaryolu arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikata AFAD'ın yanı sıra Yıldız Dağı Arama-Kurtarma Ekibi ile UMKE ekiplerinden oluşan 60 kişi yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 1 kişi kurtarıldı, telesiyejde mahsur kalanlar da güvenli alana indirildi.

'BU TİP TATBİKATLAR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR'

Tatbikat hakkında bilgi veren Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, "Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde arama-kurtarma çalışmaları ve teleferikten insan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Önceden hazırlanan senaryoya göre AFAD ve personelimiz teleferikte mahsur kalan insanlarımızı sağlıklı bir şekilde indirerek, sağlık ekiplerimize teslim etmişlerdir. Şehirdeki paydaş kurumlarımızın koordineli bir şekilde olaya müdahale etmesi ve bu olaya hazır olduğumuzu göstermek amacıyla Yıldız Dağı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ekipleri ve UMKE ekipleri ile başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tip olaylar kayak merkezlerimizde arzu edilmeyen ve gerçekleşmesini istemediğimiz durumlardır. İnsanlarımızın güvenli ve sağlık bir şekilde kurtarılması için bu tip tatbikatlar önem arz etmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

