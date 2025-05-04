Yoğun Bakım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor - Son Dakika
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Yoğun Bakım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

Karayollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı veya kontrollü geçiş sağlanıyor.

04.05.2025 09:12
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 9-12. kilometrelerinde (Bahçe- Ceyhan kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı, köprü ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde muhtelif kesimlerde şerit daraltması yapılacak.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Selendi-Simav yolunun 10-13. kilometreleri ve Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 23-24. ve 35-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerindeki (Seydikemer Devlet Hastanesi önü) kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Mardin- Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması sebebiyle güzergah kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor.

Kaynak: AA

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