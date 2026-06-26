YÖK Başkanı\'ndan Filistinli öğrenciler için ortak burs çağrısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İslam dünyasındaki üniversiteler arasında kurulacak güçlü dayanışma ağı ile Filistinli öğrenciler için ortak burs programının geliştirilebileceğine dikkati çekerek, "Akademisyenler için araştırma olanakları sağlayabilir, uzaktan eğitim altyapıları kurabilir ve Gazze'deki yükseköğretim kurumlarının yeniden inşasına hep birlikte omuz verebiliriz." dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (GİBTÜ) ev sahipliğinde, "İslam Üniversiteleri Rektörleri Birinci İstişare Toplantısı", Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Özvar, yaptığı konuşmada, 4 kıtadan, 40'tan fazla ülkeden ve 70'ten fazla üniversiteden gelen rektör, akademisyen ve yükseköğretim kurumlarının yöneticileriyle bir arada olduklarını söyledi.

Bu buluşmanın sadece akademik bir etkinlik değil İslam dünyasının geleceğine dair ortak vizyon arayışının, ortak sorumluluk bilincinin ve birlikte hareket etme iradesinin güçlü tezahürü olduğunu dile getiren Özvar, şöyle konuştu:

"Toplantımızın amacı, İslami misyona sahip yükseköğretim kurumları arasında ortak bir vizyon geliştirmek, akademik işbirliğini pekiştirmek, araştırma gündemini birlikte şekillendirmek ve kurumsal dayanışma için sürdürülebilir bir mekanizma inşa etmektir. Bu yönüyle toplantımız, son derece stratejik bir girişimdir. İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinden geçmekteyiz. Küresel güç dengeleri değişiyor, teknolojik dönüşüm hayatın her alanını yeniden şekillendirmekte ve bilgi üretilme ve erişilme biçimleri köklü bir değişim yaşıyor. Böyle bir dönemde yükseköğretim kurumlarının sorumluluğu, her zamankinden daha fazladır."

Özvar, Gazze'de yaşananların artık yalnızca haber bültenlerinde karşılaşılan görüntülerden ibaret olmadığına işaret etti.

Gazze'de annelerini kaybeden çocukların, evlatlarını toprağa veren anne ve babaların, eğitim hayalleri yarım kalan gençlerin ve geleceğe dair umudunu yitiren milyonlarca insanın hikayesinin olduğunu ifade eden Özvar, "Her geçen gün daha da ağırlaşan bu tablo karşısında insan, vicdan sahibi bireyler ve akademisyenler olarak sorumluluklarımızın ağırlığını hissediyoruz. İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları sonucunda on binlerce masum insan hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu çocuk, kadın ve sivillerden oluşmaktadır ancak rakamların ifade ettiği gerçeklik, yaşanan acının büyüklüğünü tam yansıtmamaktadır zira her rakamın arkasında yarım kalmış bir hayat, gerçekleşmemiş bir hayal ve susturulmuş bir insan hikayesi yatmaktadır." diye konuştu.

Filistinli öğrencilere ücretsiz eğitim imkanı

Türkiye'nin mazlumun yanında durmayı vicdani sorumluluk olarak gördüğünü dile getiren Özvar, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Gazze'deki kanın durması, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı bir barışın tesisi için yoğun çaba göstermektedir." dedi.

Bu anlayışla üniversitelerinin kapılarını Filistinli öğrenci ve akademisyenlere ardına kadar açtıklarını belirten Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Gazze'den gelen gençlere öğrenim ücreti almaksızın eğitim imkanı sağladık çünkü biliyoruz ki eğitimine devam edebilen her genç, yarın ülkesinin yeniden inşasına katkı sunacaktır. Üniversitelerimizde eğitimlerine devam eden binlerce Filistinli öğrencinin gözlerindeki umut, attığımız adımların ne kadar anlamlı olduğunu bize her gün yeniden hatırlatıyor. Bana göre, bugün burada bulunan üniversiteler olarak daha fazlasını yapabilecek imkan ve kapasiteye sahibiz. İslam dünyasındaki üniversiteler arasında kurulacak güçlü bir dayanışma ağı ile Filistinli öğrenciler için ortak burs programları geliştirebilir, akademisyenler için araştırma olanakları sağlayabilir, uzaktan eğitim altyapıları kurabilir ve Gazze'deki yükseköğretim kurumlarının yeniden inşasına hep birlikte omuz verebiliriz. Zor zamanlarda gösterilen dayanışma sadece bugünün yaralarını sarmakla kalmaz, geleceğe dair umutları da güçlendirir."

Bu toplantının beklenen çıktılarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Özvar, toplantıda işbirliği, bağlantı, dolaşım ve hareketlilik kavramlarını kurumsal zemine oturtmak adına atılacak somut adımların olacağını söyledi.

"Gazzeli hekimler, Türk üniversite hastanelerinde eğitime tabi tutulacak"

Özellikle Gazze başta olmak üzere zor koşullardaki gençlere yönelik burs mekanizmalarının toplantı çerçevesinde önemli anlam taşıdığını dile getiren Özvar, "İnşallah önümüzdeki günlerde hepiniz duyacaksınız. Gazze ikametli hekim arkadaşların Türkiye'de uzmanlık yapabilmesinin önünü açacağız. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla inşallah Gazzeli hekim arkadaşlar, Türk üniversitelerinin hastanelerinde uzmanlık eğitimine tabi tutulacak." dedi.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na plaket verildi.

Toplantıya ABD, Rusya, Çin, Endonezya, Malezya ve Azerbaycan gibi 43 ülkeden üniversitelerin rektörleri ile akademisyenler katıldı.

Toplantının devamında Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez moderatörlüğünde "İslam Dünyasında Ortak Akademi Vizyonunun Oluşması" başlıklı oturum düzenlendi.