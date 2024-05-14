YÖK Başkanı: Türkiye'de Yabancı Düşmanlığına Karşı Tehlikeli Bir Kampanya Başlatıldı - Son Dakika
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YÖK Başkanı: Türkiye'de Yabancı Düşmanlığına Karşı Tehlikeli Bir Kampanya Başlatıldı

YÖK Başkanı: Türkiye\'de Yabancı Düşmanlığına Karşı Tehlikeli Bir Kampanya Başlatıldı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de yabancı düşmanlığına karşı başlatılan tehlikeli bir kampanyanın olduğunu belirterek, Türk yükseköğretim sisteminin kapsayıcılığına vurgu yaptı. Özvar, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere kapılarını açık tuttuğunu ve bu alanda hedeflerinin daha da artış olduğunu ifade etti.

14.05.2024 12:56
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de ekilmeye çalışılan yabancı düşmanlığı tohumlarının son zamanlarda uluslararası öğrencilere yöneltildiğini belirterek, "Bu, Türkiye'ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Bu akımın kökleri milli değildir." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Erol Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Akademik Buluşma ve Ödül Töreni"ne katıldı.

Dünyadaki benzerleriyle mukayese edildiğinde, Türk yükseköğretim sisteminin öne çıkan özelliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin ayırt edici temel vasıflarının başında üniversite adayları için erişilebilirlik, bilim insanları için içericilik geldiğini aktardı.

Son 30-40 yılda dünyadaki genel eğilimin gittikçe artan ortaöğretim mezununun üniversite eğitimi almak istemesi olduğunu anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye'ye mahsus değildir. Küresel bir eğilimdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu küresel eğilime zamanlıca cevap vermiştir, her türlü altyapı çalışmasını tamamlayarak öğrencisine bu hizmetleri sunan ender ülkelerden biridir. Öte yandan üniversitelerimiz, Gazze'de yaşanan katliamlara karşı vicdanının sesine kulak vererek demokratik protestolarda bulunan ve bunun için ifade özgürlüğü kısıtlanan uluslararası akademisyenlere kapılarını açmıştır. Bu yönüyle sistemimiz erişilebilirliği ve kapsayıcılığıyla ciddi bir kapasite artışı kaydetmiştir."

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yükseköğretim alanına yapılan yatırımların önemine işaret etti.

Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil edecek bir yükseköğretim sistemi sunduğunu belirten Özvar, okumak isteyen, üniversiteyi başarmak isteyen her gence Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Türk yükseköğretim sisteminin kapsayıcılığına işaret eden Özvar, "Okumak isteyen, hakkıyla kazanan, imkanlarını ortaya koyarak buraya gelmiş uluslararası öğrencilere de aynı hakkı sunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye yükseköğretim sistemi sadece kendi vatandaşlarına değil şartları yerine getiren, imkanları olan uluslararası öğrencilere de kapılarını açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de 350 bini bulan uluslararası öğrenci vardır"

Erol Özvar, uluslararası öğrencilerle ilgili "Bugün Türkiye'de 350 bini bulan uluslararası öğrenci vardır. 190 ülkeden fazla dünyanın muhtelif devletlerinden ülkemize istikbalini inşa etmek için gelen genç insanlar vardır." bilgisini paylaştı.

Hedeflerinin uluslararası öğrenci sayısını gelecek yıllarda daha da artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası öğrencilerin yüzde 95'inden fazlası, kendi imkanlarıyla burada okumaktadır. Türkiye'nin bursunu alan çok başarılı yabancı öğrencilerin toplam uluslararası öğrenciler içerisindeki payı yüzde üçü, dördü geçmez. Dolayısıyla buraya gelen kendi imkanlarıyla üniversitelerde okumaktadır. Türkiye'de son zamanlarda müşahede ettiğimiz tehlikeli bir oluşumdan söz etmek isterim. Maalesef, Türkiye'de yabancı düşmanlığı tohumları ekilmeye çalışılıyor ve son zamanlarda uluslararası öğrencilere yöneltilmeye çalışılıyor. Bu, Türkiye'ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Bu akımın kökleri milli değildir. Bu konuda sizlere uyarıda bulunmak isterim. Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar, yabancı düşmanlığına kapalıdır."

"Uluslararası öğrenci ve akademisyenlere kapımız açık"

Özvar, Türk toplumunun farklı kültürlerle farklı medeniyetlerle yaşamayı bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz farklı kültürden gelen, farklı ırktan gelen insanı insan bellemişiz, kendimiz gibi görmüşüz; bizim gibi yaşamışsa, bizim gibi çalışmışsa, bizim gibi gayret etmişse, bizim gibi ülkemize hizmet etmeyi hedef belirlemişse onlarla yaşamayı bilen bir toplumuz. Bu kadim anlayışımızla uluslararası öğrenci, uluslararası akademisyenlere kapımız açık ve onların da ilgisini çeken bir ülkeyiz. Biz çeşitliliği tolere eden, bunu zenginlik bilen ve bunu yönetebilen bir medeniyetin üyeleriyiz."

Kaynak: AA

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