Yokuş Aşağı Giden Araç Yaya Aileye Çarptı - Son Dakika
Yokuş Aşağı Giden Araç Yaya Aileye Çarptı

Yokuş Aşağı Giden Araç Yaya Aileye Çarptı
08.03.2026 14:59
Yokuş Aşağı Giden Araç Yaya Aileye Çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü Durgut yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünü el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuş aşağı hareket edip kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarptı. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada Öykü Durgut hayatını kaybederken, dedesi ile ağabeyi ise yaralandı.

DEDE VE TORUNLARI AĞIR YARALANDI

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Mücahit S.'nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz ve Öykü Durgut'a çarptı. Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarpıp, durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri otomobil sürüsünü gözaltına aldı. Öte yandan kaza bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Güncel, İnegöl, Bursa, Olay, Kaza, Son Dakika

