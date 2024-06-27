Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Kontrollü Geçiş - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Kontrollü Geçiş

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Kontrollü Geçiş

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle birçok kesimde trafikte kontrollü geçiş sağlanıyor. İstanbul, Samsun, Ankara, Keşan, Adıyaman, Karacasu, Edremit, Korkuteli, Aydıncık ve Trabzon gibi birçok şehirde yol çalışmaları nedeniyle şerit daraltmaları, aktarmalar ve trafiğe kapatmalar yapılarak, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

27.06.2024 08:29
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Samsun- Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 57-60, Adıyaman- Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacasu-Tavas yolunun 1-6. kilometrelerinde alt geçit köprüsündeki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-27. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 33. kilometresindeki (Sürmene şehir geçişi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Kontrollü Geçiş - Son Dakika

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