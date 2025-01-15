Yönetmelik İptali İçin Yargıya Başvuru - Son Dakika
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Yönetmelik İptali İçin Yargıya Başvuru

Türk Dermatoloji Derneği, estetik uygulama yönetmeliğinin iptali için yargıya gideceğini açıkladı.

15.01.2025 17:16
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Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, medikal estetik uygulaması yapacak hekim kapsamını genişleten yönetmeliğin iptali için yargıya başvuracaklarını bildirdi.

Türk Dermatoloji Derneğinde düzenlenen basın toplantısında, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında dernek yöneticileri değerlendirmelerde bulundu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Yılmaz, kozmetik işlemlerin son yıllarda yaygınlaştığını belirterek, "Özellikle çocuk yaşta 14-15 yaşında uygulama yaptıranlar var. Bu işlemi dermatolog yapıyorsa da hatalıdır. Kişinin kendisiyle barışık olmasıyla ilgili toplumda bir sıkıntı yaşanıyor. En kolay olarak da yüzüne bir şey yaptırma üzerine odaklanıyor. Buna gerçekten ihtiyaç var mı? O nedenle, bizim için hasta vardır, önce hastayı değerlendiririz. İhtiyaç var mı ona göre karar verilir, sonra yol alınır. Kırmızı çizgimiz hastadır." dedi.

Yönetmeliğin uygulamada bazı sorunlara yol açabileceğini savunan Yılmaz, estetik ve kozmetik işlemlerin basit tıbbi enjeksiyonlar olarak görülemeyeceğini söyledi. Yılmaz, "Yönetmeliğin iptali için yargıya başvuracağız." açıklamasında bulundu.

Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslan Yürekli ise yönetmeliğin estetik ve kozmetik işlemlerin bütün hekimler tarafından yapılmasına olanak sağladığını ifade ederek, "Burada ciddi kaygılarımız var. Bir branşın yetkisindeki işlemleri küçümseyerek bunu bir sertifikasyona dönüştürüp bütün hekimlere bunu yönlendirmek en başında bir kamu sağlık sorunu yaratacaktır." dedi.

Yürekli, şöyle devam etti:

"Bizlerin elinde şu an yetkisi olmayan hekimler tarafından yapılan ve mahkemeye taşınmış birçok bilirkişi dosyası bulunmaktadır. Her gün her meslektaşımıza en az 2-3 tane bilirkişi dosyası gelmektedir. 17 yaşında bir genç düşünelim. Onun en büyük kaygısı nedir? Bir akne yani sivilce izidir. Bu sertifika ile bütün hekimler sivilce tedavi edecek midir?"

"Eğer bu şekilde ilerlerle arz talep dengesi daha da bozulacak"

Dernek üyesi Dr. İlkay Can da medikal estetik uygulamasının kapsamının genişletilmesinin sonucunda halkın gözünde bu işlemlerin basit ve risk taşımadığı algısına yol açacağını ileri sürdü.

Dernek üyelerinden Dr. Başak Yalçın ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes bir şey yaptırmak zorunda hissediyor. Bu, çok küçük yaşlara kadar da düştü. Biz dermatologlar olarak elimizden geldiği kadar da bununla mücadele etmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığının da yapması gereken de aslında bununla mücadele etmektir. Eğer bu şekilde ilerlerse arz talep dengesi daha da bozulacak. Çok fazla hekim bu işi yapacak öyle olunca da çok da fazla vatandaşın bu işlemleri yaptırması beklenecek. Bir süre sonra bu daha da büyük bir çılgınlık haline gelecek."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

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