YÖREX'te Coğrafi İşaretli Ürünlerdeki Artış - Son Dakika
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YÖREX'te Coğrafi İşaretli Ürünlerdeki Artış

YÖREX\'te Coğrafi İşaretli Ürünlerdeki Artış

ATB Başkanı Çandır, YÖREX ile coğrafi işaretli ürün sayısının 109'dan 1632'ye çıktığını açıkladı.

29.09.2024 10:50
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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, dünyada coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değerinin 200 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 12 yıl önce başladığında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı, 1632'ye ulaştı. 588 yöresel ürünün de tescili bekleniyor. Avrupa Birliği'nde tescillenen yöresel ürün sayımız 27 oldu. Türkiye'de 3 bin 500 coğrafi işaret alabilecek yöresel ürün tespit etmiştik. Bu ürünlerin yaklaşık yarısının coğrafi tescilini yaptık" dedi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle yerel ve yöresel ürünlere sahip çıkmak, kaybolmaya yüz tutan ürünleri gün yüzüne çıkarıp ekonomiye kazandırmak için Yöresel Ürünler Projesi'ni hayata geçirip, 12 yıldır da Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i düzenlediklerini anlattı. Yöresel ürünlerin ekonomiye faydasına dikkati çeken Çandır, dünyada coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik değerinin 200 milyar dolar düzeyinde olduğunu, Türkiye'nin bu pastadan payını alması gerektiğini vurguladı.

12 YILDA 109'DAN 1632'YE YÜKSELDİ

Yöresel ürünlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması, ekonomiye kazandırılmasında coğrafi işaretin önemine değinen Çandır, "YÖREX başladığında 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 1632'ye ulaştı. 588 yöresel ürünün de tescil için bekleniyor. Coğrafi işaretle ilgili farkındalığı artıran YÖREX'in ardından Avrupa Birliği'nde tescillenen yöresel ürün sayımız 27 oldu. Türkiye'de 3 bin 500 coğrafi işaret alabilecek ürün tespit etmiştik. Şu anda bu ürünlerin yaklaşık yarısının coğrafi tescilini yaptık" dedi.

ÜRETİCİLERLE İŞ BİRLİĞİ

YÖREX'in 14 bin yıllık Anadolu'nun yöresel ürünlerini tekrar ticarete sunmak, üreticilere destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğine değinen Çandır, "Fuarda yapılan yüz yüze görüşmeler sonrası birçok yerel ürün büyük market zincirlerinin raflarına taşındı, önemli iş bağlantıları sağlandı. Bu yıl da bu konuda önemli iş birlikleri bekliyoruz. YÖREX ile amacımız kırsal ekonomiye can suyu olabilmekti, yerel ekonomiye can suyu olabilmekti bu konuda önemli yol katettik" diye konuştu.

ANADOLU ZENGİNLİĞİ

Çandır, 9-13 Ekim'de bu yıl 13'üncüsünü düzenleyecekleri YÖREX'e 81 il ve KKTC'nin katılımını hedeflediklerini belirtti. YÖREX'te Anadolu'nun zenginliğini yerli, yabancı misafirler, yeme içme sektörü, perakende ve ticaret sitelerine sunacaklarını aktaran Çandır, fuarda oda ve borsalar, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan çok sayıda katılımcının yer alacağını söyledi.

ÜCRETSİZ GİRİŞ

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen YÖREX'e herkesi davet eden Çandır, fuara girişin ücretsiz olduğunu vurguladı. Çandır, YÖREX'in 10.00 ile 20.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu dile getirdi. Çandır, "7'den 70'e herkesi Anadolu şölenine bekliyoruz. Özellikle çocuklarımız YÖREX'e gelerek kültürümüzün zenginliklerini görmeli, tatmalı, yaşamalı. Memleket hasreti çekenleri YÖREX'e davet ediyorum" dedi.

ANNELERE ÇOCUKLARINIZLA GELİN ÇAĞRISI

Çocukların Anadolu'nun ürünleriyle buluşması gerektiğine dikkati çeken Çandır, annelere YÖREX'e çocuklarıyla gelmeleri çağrısında bulundu. Çandır, "Atalarımızdan bizlere emanet, bizlerden ise çocuklarımız ve gençlerimize miras kalacak olan yöresel ürünlerimizi görmek, tatmak ve hissetmek için YÖREX'e davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın YÖREX'i görmesini arzu ediyorum" diye konuştu.

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YÖREX'te Coğrafi İşaretli Ürünlerdeki Artış - Son Dakika

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