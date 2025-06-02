Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı
02.06.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı
Haber Videosu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeden dönen midibüs kaygan yolda devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenerek yan yattı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. Sivas'ta cenazeye katılan 29 kişi, Ankara'ya dönmek için 06 EA 7369 plakalı midibüsle yola çıktı. Halil İbrahim K'nin virajda kontrolünü yitirdiği midibüs, yolda sürüklenerek yan yattı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duran Lalek ve Hasan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 15 kişi ise yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VALİ ÖZKAN: 2 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETMİŞ, 15 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, burada yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, tedavi süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirterek, her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca kazaya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali Özkan, "İlimiz Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkisinde saat 14.10'da Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan, içerisinde 29 yolcunun bulunduğu otobüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada 2 vatandaşımız vefat etmiş 15 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza haberinin alınmasının ardından tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Akdağmadeni, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yozgat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
10:02
Rakamlar güncellendi İşte haziran ayı kira artış oranı
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:04:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Midibüs Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.