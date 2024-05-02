YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Kesin Sonuçlarını Açıklayacak - Son Dakika
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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Kesin Sonuçlarını Açıklayacak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak. YSK'nın daha önce karar verdiği 7 yerdeki seçimler ise 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

02.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:18
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(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak. YSK'nın daha önce karar verdiği 7 yerdeki seçimler, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmişti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti de 1 şehirde belediye başkanlığını kazanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, YSK'nın 31 Mart'a ilişkin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak. YSK, 2019 yerel seçim kesin sonuçlarını 22 Mayıs'ta açıklamıştı.

YSK'nın daha önce verdiği kararlar doğrultusunda Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nin Kesin Sonuçlarını Açıklayacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Kesin Sonuçlarını Açıklayacak - Son Dakika

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