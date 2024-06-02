YSK Başkanı Ahmet Yener: Sorunsuz bir seçim sürecini daha tamamladık

Güncel

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Sorunsuz, problemsiz bir seçim sürecini daha tamamlamış bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

YSK'nın yerel seçimleri yenileme kararı aldığı Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yerel seçimler tekrarlandı.

Başkan Ahmet Yener, YSK'dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, "Şu an için her şey yolunda gidiyor. Bir problem yok. Sonuçların Türk halkına, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize, kazanan adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Sorunsuz, problemsiz bir seçim sürecini daha tamamlamış bulunuyoruz. Siz değerli basın mensuplarına da bu süreçte yapmış olduğunuz katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz kurul adına" diye konuştu.