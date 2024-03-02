YSK Seçim Takvimi Açıklandı: Aday Listeleri Yarın İlan Edilecek

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre; kesin aday listeleri yarın il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da yine aynı gün başlanacak.

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. 28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu yüzden Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.