Yunanistan\'da çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı

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Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı.

ÇİFTÇİ EYLEMLERİ SELANİK'E SIÇRADI

Almanya, Fransa ve Belçika'da haftalardır süren çiftçi eylemleri Yunanistan'a sıçradı. Selanik kentinde Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Agrotica" fuarı alanı önünde traktörleriyle toplanan çiftçiler, hükümetle diyalog kurmak istediklerini belirterek, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.

SEMBOLİK OLARAK TABUT TAŞIDILAR

Arıcılar, besiciler ve balıkçıların da destek verdiği eylemde, sembolik olarak bir tabut taşındı. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

"ÇİFTÇİLER EKONOMİK ZORLUKLARLA BAŞ EDEMİYOR"

Göstericilere destek vermek için eylem alanında bulunan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir yandan fuar gerçekleştiriliyor diğer yandan da çiftçiler fuar alanının dışında eylem yapıyor." dedi. Yunanistan'da tarım sektöründe birçok problem yaşandığını belirten Ferhat, çiftçilerin artık ekonomik zorluklarla baş edemediklerini söyledi.

"MÜSLÜMAN TÜRK ÇİFTÇİLER DAHA ZOR DURUMDA"

Eylemlerin, üretim maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı gerçekleştirildiğine dikkati çeken Ferhat, "Çiftçiler bugün burada hükümete sesleniyor ve taleplerinin yerine getirilmesini istiyor." diye konuştu. Ferhat, Batı Trakya'daki Müslüman Türk Azınlık mensubu çiftçilerin ise "daha zor" durumda olduğunu kaydetti.

Batı Trakya'nın ekonomik olarak kalkınması gerektiğini vurgulayan Ferhat, bölgedeki ürünlerin kaliteli olmasına rağmen piyasalarda yer bulamadığını söyledi.